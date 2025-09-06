विज्ञापन

कपिल शर्मा के शो में पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचा फैन, संजय दत्त हुए शॉक्ड, बोले- हमें भी सिखा दो...

कपिल शर्मा सबसे पहले संजय दत्त और सुनील शेट्टी का स्टेज पर स्वागत करते हैं और उनके बारे में जानते हैं. कपिल शर्मा दोनों ही स्टार से पूछते हैं कि वह दोनों को बतौर पति खुद को कितने-कितने नंबर देंगे और इस पर सुनील ने खुद को 7 और संजू बाबा ने 10 नंबर दिए.

नई दिल्ली:

कॉमेडी के सरताज कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के नए प्रोमो ने लोगों को हिलाकर रख दिया है. शो के नए प्रोमो में बॉलीवुड के दो दमदार स्टार संजय दत्त और सुनील शेट्टी नजर आ रहे हैं. इस वीकेंड कपिल शर्मा इन दोनों स्टार्स के बारे में जानेंगे और उनके फैंस को उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से रूबरू कराएंगे, लेकिन इससे पहले इस शो के प्रोमो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. इसमें एक शख्स अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड दोनों के साथ पहुंचा, जिसे देखने के बाद संजय दत्त और सुनील शेट्टी दोनों के दोनों शॉक्ड हो गए और कपिल शर्मा की भी बोलती बंद हो गई.

कपिल शर्मा शो का मजेदार प्रोमो
प्रोमो में कपिल शर्मा सबसे पहले संजय दत्त और सुनील शेट्टी का स्टेज पर स्वागत करते हैं और उनके बारे में जानते हैं. कपिल शर्मा दोनों ही स्टार से पूछते हैं कि वह दोनों को बतौर पति खुद को कितने-कितने नंबर देंगे और इस पर सुनील ने खुद को 7 और संजू बाबा ने 10 नंबर दिए. वहीं, संजय दत्त ने कपिल के पूछने बताया कि जब उन्होंने अपने स्टार पिता सुनील दत्त से कहा कि वह एक्टर बनना चाहते हैं तो उनके पिता ने चपेट मारने की बात कही थी. इसके बाद प्रोमो का सबसे मजेदार पल यह था कि जब ऑडियंस में से एक शख्स उठकर यह बोलता है 'मैं आज अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड दोनों के साथ यहां आया हूं'. इतना सुनने के बाद संजय दत्त, सुनील शेट्टी, कपिल शर्मा और अर्चना पूरन सिंह सभी के होश उड़ गए.
 

संजू बाबा ने पूछा- कैसे क्या आपने ?

यह सुनते ही सुनील शेट्टी झट से अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और संजय दत्त पूछते हैं 'यह आपने कैसे किया हमे भी बता दो? अब इस प्रोमो पर सोशल मीडिया पर कैसे रिएक्शन आ रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं. इस पर एक ने लिखा है. 'संजय, सुनील शॉक्ड, भाई रॉक्ड'. दूसरा लिखता है, 'यह एपिसोड टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'इसे कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस'. एक और लिखता है, 'जब डेवलपर हैकर से मिलता है'. एक और ने लिखा है, 'जब संजय दत्त खुद आपसे इसके लिए कहेंगे'. बता दें, संजय दत्त की बायोपिक में खुलासा हुआ था कि उनकी 350 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं. संजय दत्त ने तीन शादियां रचाई हैं. पहली शादी उनकी रिचा शर्मा (1987-1996) दूसरी रिया पिल्लई (1998-2008) से हुई और तीसरी पत्नी मान्यता दत्त ( 2008 से वर्तमान) हैं.

