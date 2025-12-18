विज्ञापन

अजय देवगन ने जब मजाक में साबित किया 'धुरंधर' संजय दत्त हैं बहुत बड़े पियक्कड़, बोले- 'असली वॉक जब ये होश में होते हैं'

धुरंधर में संजय दत्त के किरदार को खूब पसंद किया जा रहा है. धुरंधर के शोर के बीच सोशल मीडिया पर संजय दत्त का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अजय देवगन उनकी शराब पीने की लत पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
अजय देवगन ने जब मजाक में साबित किया 'धुरंधर' संजय दत्त हैं बहुत बड़े पियक्कड़, बोले- 'असली वॉक जब ये होश में होते हैं'
संजय दत्त की शराब की लत पर अजय देवगन ने ली चुटकी

धुरंधर फिल्म में संजय दत्त के चौधरी असलम खान के कैरेक्टर को खूब पसंद किया गया है. रहमान डकैत को मौत की नींद सुलाने वाले इस पुलिस अफसर ने संजू बाबा को जबरदस्त लोकप्रियता के साथ 2014 के बाद पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म भी दिलाई है. धुरंधर के इस तूफान के बीच सोशल मीडिया पर अजय देवगन और संजय दत्त का एक वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रहा है. यह वीडियो क्लिप साजिद खान के एक टॉक शो का है. इस वीडियो में अजय देवगन संजय दत्त के साथ खूब मस्ती करते हैं और बातों-बातों में उनकी शराब की लत का जिक्र बार-बार करते हैं. इस पर संजय दत्त भी खूब फिरकी लेते हैं. जानें क्या है ये मजेदार बातचीत.

यह भी पढ़ें: 'धुरंधर' बनी दूसरी सबसे कमाऊ एडल्ट फिल्म, जानें लिस्ट में बाकी चार कौन-सी 'ए रेटेड' फिल्में 

क्या पियक्कड़ हैं संजय दत्त?

इस वीडियो में साजिद खान अजय देवगन और धुरंधर संजय दत्त से सवाल पूछते हैं कि आप दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा एक्शन करता है? इस पर अजय देवगन हंसते हुए कहते हैं, 'दिन में मैं ज्यादा अच्छा एक्शन करता हूं और रात में संजय दत्त अच्छा एक्शन करते हैं.'

अजय देवगन की बात पर संजय दत्त भी हामी भरते हैं और मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'मैं अजय की बात से पूरी तरह सहमत हूं. मेरा रात में 8 से 9 बजे के बाद एक्शन बहुत अच्छा होता है.' यह सुनकर वहां मौजूद रितेश देशमुख और साजिद खान जोर-जोर से हंसने लगते हैं.

‘सिर हिलाया और लोग गिर गए' वाला किस्सा

इसके बाद अजय देवगन बताते हैं कि हाल ही में संजय दत्त ने उनसे कहा था कि उन्होंने बहुत एक्शन किया है. इस पर संजय दत्त मजाक में जवाब देते हैं, 'मैं तो बस अपना सिर हिला रहा था और लोग गिरते जा रहे थे.' यह डायलॉग फैंस को काफी पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर मीम्स भी बन रहे हैं.


संजय दत्त की ‘वॉक' पर भी हुई मस्त

साजिद खान जब संजय दत्त से उनकी खास वॉक के बारे में पूछते हैं, तो संजय कहते हैं, 'शायद मैं अपनी मां के पेट में भी ऐसे ही वॉक करता था.' इस पर अजय देवगन तुरंत चुटकी लेते हुए कहते हैं, 'क्या आपने कभी संजय बाबा की असली वॉक देखी है?' जब रितेश और साजिद पूछते हैं कि असली वॉक क्या होती है, तो अजय जवाब देते हैं, 'जब संजय दत्त होश में होते हैं, तब असली वॉक करते हैं.' 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajay Devgn Viral Video, Sanjay Dutt Funny Video, Dhurandhar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com