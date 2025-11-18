विज्ञापन

दीया और बाती हम की भाभो और मीनाक्षी के साथ संध्या बींदणी ने किया डांस, फैंस कहेंगे- सास-बहुओं ने जीता दिल

टीवी के पॉपुलर सीरियल दीया और बाती हम की स्टार कास्ट एक बार फिर चर्चा में है, भाभो यानी नीलू वाघेला, संध्या बींदणी के रोल में नजर आई दीपिका सिंह और मीनाक्षी बनी कनिका माहेश्वरी का एक ऑफ-स्क्रीन डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दीया और बाती हम की भाभो और मीनाक्षी के साथ संध्या बींदणी ने किया डांस, फैंस कहेंगे- सास-बहुओं ने जीता दिल
दीया और बाती हम की को स्टार्स के साथ दीपिका सिंह ने किया डांस
नई दिल्ली:

टीवी सीरियल दीया और बाती हम के सितारे तो आपको याद होंगे, जिसमें भाभो का किरदार नीलू वाघेला ने निभाया था, वहीं संध्या बींदणी के रोल में दीपिका सिंह नजर आई थी और संध्या की देवरानी के रोल में मीनाक्षी उर्फ कनिका माहेश्वरी थीं. सीरियल में तो वैसे इन तीनों की कभी नहीं बनी, लेकिन ऑफ स्क्रीन ये तीनों काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं. इसकी बानगी की हाल ही में एक वीडियो में नजर आई, जिसमें भाभो अपनी दोनों बहू के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं.

भाभो के साथ नाची संध्या और मीनाक्षी

इंस्टाग्राम पर laxmikantbabloo नाम से बने पेज पर दीया और बाती हम की स्टार संध्या बींदणी, भाभो और मीनाक्षी का एक वीडियो शेयर किया गया हैं, जिसमें तीनों स्टेज पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. भाभो उर्फ नीलू वाघेला ने जहां येलो पिंक कलर का लहंगा पहना हैं, तो उनकी ऑन स्क्रीन बहुएं इंडो वेस्टर्न ड्रेस में नजर आ रही हैं. कनिका ने ब्लैक कलर का इंडो वेस्टर्न स्कर्ट टॉप पहना हैं. तो वहीं, दीपिका गोल्डन कलर का लहंगा और जैकेट पहने नजर आ रही हैं. उनके डांस मूव्स भी कमाल है, जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहे हैं.

सीरियल में था नोकझोंक भरा रिश्ता

दीपिका, नीलू और कनिका का टीवी सीरियल दीया और बाती हम में नोकझोंक भरा रिश्ता था. भाभो यानी कि नीलू को जहां संध्या का आईपीएस बनना पसंद नहीं था, तो वहीं मीनाक्षी भी अपनी जेठानी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी. ये सीरियल स्टार प्लस पर 2011 में टेलीकास्ट किया गया था और 2016 तक चला था, जिसमें दीपिका सिंह के अपोजिट अनस रशीद उनके पति के रोल में नजर आए थे. इसके अलावा नीलू वाघेला, कनिका माहेश्वरी, पूजा सिंह, गौतम गुलाटी, वरुण जैन और नील भट्ट जैसे कई कलाकार इसमें नजर आए थे.  

