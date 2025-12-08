विज्ञापन

Bigg Boss 19 में छलके सलमान खान के आंसू, धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के लिए की सनी देओल- बॉबी देओल की सराहना

बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है. बीती रात बीबी 19 ग्रैंड फिनाले में गौरव खन्ना के सिर ताज सजा. वैसे शो का फिनाले एक और वजह से भी चर्चा में रहा और वो था- इमोशनल सलमान खान.

बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है. बीती रात बीबी 19 ग्रैंड फिनाले में गौरव खन्ना के सिर ताज सजा. वैसे शो का फिनाले एक और वजह से भी चर्चा में रहा और वो था- इमोशनल सलमान खान. दरअसल शो में सलमान खान को धर्मेंद्र याद आ गए और वह काफी भावुक हो गए. धरम जी को याद करते हुए सलमान ने सनी देओल और बॉबी देओल की तारीफ भी की. आंसू छलकते हुए सलमान ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि धरम जी से बेहतर कोई इंसान है. उन्होंने अपनी जिंदगी किंग साइज जी है, बिना किसी झिझक के. उन्होंने 60 साल से भी ज्यादा समय तक सिनेमा को अपनी सेवा दी. उन्होंने हमें सनी और बॉबी देओल जैसे सितारे दिए. वह बहुत ही स्पेशल इंसान हैं. जब से उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा, उनका एक ही उद्देश्य था, अच्छा काम करना. वह हर तरह के रोल में दिखाई दिए – ड्रामा, इमोशन, कॉमेडी, और लगातार दर्शकों को एंटरटेन किया. मैंने हमेशा उनके काम को फॉलो किया. उन्होंने अपनी मासूमियत और आकर्षक व्यक्तित्व से हीमैन का जो किरदार निभाया, वह उनके साथ हमेशा रहा. लव यू धरम जी, मिस यू."

सलमान ने आगे कहा, "यह पहली बार है जब मैंने देखा कि लोग धरम जी के बारे में जितनी प्यारी और खूबसूरत मीम्स और रील्स बना रहे हैं, वो सचमुच दिल छूने वाले हैं. धरम जी का निधन 24 नवंबर को हुआ था, जो मेरे पापा का जन्मदिन भी है, और कल (8 दिसंबर) धरम जी का जन्मदिन था, जो मेरी मां का भी है. एक अजीब संयोग है कि धरम जी का निधन, मेरे पिता के जन्मदिन पर हुआ और उनका और मेरी मां का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है."

शो के दौरान सलमान ने धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार और प्रेयर मीट का भी जिक्र किया. उन्होंने सनी, बॉबी और उनके परिवार की बहुत सराहना की. सलमान ने कहा, "मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर मुझे इतना दुख हो रहा है, तो आप सोचिए सनी, बॉबी, ऐशा, अहाना, प्रकाश आंटी और हेमा जी को कितना दुख हो रहा होगा. कुछ चुनिंदा अंतिम संस्कार होते हैं जो इतनी गरिमा और सम्मान से किए जाते हैं, और उनमें से एक था धर्मेंद्र जी का. धर्मेंद्र जी की प्रेयर मीटिंग भी बहुत सम्मान और गरिमा के साथ हुई. सभी रो रहे थे, लेकिन जो डेकोरम, रिस्पेक्ट और जीवन का जश्न होना चाहिए था, वह हर जगह था. सनी, बॉबी और उनके पूरे परिवार को सलाम. मुझे लगता है कि हर अंतिम संस्कार को इसी तरह से आयोजित किया जाना चाहिए." सलमान खान की यह इमोशनल श्रद्धांजलि दर्शकों को यह याद दिलाती है कि धर्मेंद्र का प्रभाव न केवल सिनेमा पर था, बल्कि उनके परिवार और उनके करीबी दोस्तों के लिए भी वह हमेशा एक प्रेरणा और आदर्श बने रहेंगे.

