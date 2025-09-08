सलमान खान ने बताया कई लोगों के करियर बर्बाद करने का लगा आरोप, बोले- डुबाने वाले तो मेरे...

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में कहा कि उन्होंने किसी का करियर नहीं बनाया है. वहीं उन्होंने खुलासा किया कि उन पर अक्सर लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद करने का आरोप लगा है. दरअसल, वीकेंड का वार के संडे वाले एपिसोड में शहनाज गिल ने शिरकत की थी, जो अपने भाई शाहबाज बादेशा को बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाने के मौके पर आई थीं. वहीं इस दौरान वह सलमान से कहती हैं, मैं एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूं. आपने कई लोगों के करियर बनाए हैं.

इस पर सलमान खान जवाब देते हुए कहते हैं, मैंने कहां बनाएं हैं किसी के. करियर बनाने वाला ऊपरवाला है मैं थोड़ी हूं. लांछन भी डाला है कि कितनो के डुबाए हैं. खासकर डुबाने वाले तो मेरे हाथ में है ही नहीं. लेकिन आज कल ये सब चलता है ना कि करियर खा जाएगा. कौनसा करियर खाया मैंने? पर अगर खाओ ना तो मैं अपना खुद का करियर खा जाऊंगा.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शहनाज गिल बिग बॉस 13 की फेमस कंटेस्टेंट रही हैं, जिन्होंने सलमान खान की 2023 में रिलीज हुई किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड डेब्यू किया था. यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई तमिल फिल्म वीरम की रीमेक थी, जिसमें सलमान खान के अलावा, पूजा हेगड़े और वेंकटेश जैसी स्टारकास्ट नजर आई थी.

बिग बॉस 19 की बात करें तो रियलिटी शो को दो हफ्ते बीत चुके हैं और अभी तक कोई भी इविक्ट नहीं हुई है, जिसके चलते शो में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, आवेज दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, नगमा मिराजकर, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल चुड़ासामा, नतालिया, प्रणीत मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी अभी भी बने हुए हैं.