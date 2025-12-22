विज्ञापन

वांटेड में आयशा टाकिया को निकालकर, इस एक्ट्रेस को कास्ट कराना चाहते थे सलमान, बोनी कपूर ने कर दिया था भाईजान को इनकार

फिल्म अपने एक्शन और आयशा टाकिया के साथ सलमान की फ्रेश जोड़ी के लिए सबसे ज़्यादा याद की जाती है. लेकिन प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने अब खुलासा किया है इस फिल्म में सलमान पहले आयशा को नहीं चाहते थे.

वांटेड में इस एकट्रेस को कास्ट करना चाहते थे सलमान खान
नई दिल्ली:

प्रभु देवा की वांटेड ने सलमान खान के करियर की दूसरी पारी शुरू की. 2009 की इस फिल्म ने सुपरस्टार को लगातार फ्लॉप फिल्मों से उबरने में मदद की और उन्हें एक मास एक्शन स्टार में बदल दिया. वांटेड अब एक कल्ट क्लासिक बन गई है. ये फिल्म अपने एक्शन और आयशा टाकिया के साथ सलमान की फ्रेश जोड़ी के लिए सबसे ज़्यादा याद की जाती है. लेकिन प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने अब खुलासा किया है इस फिल्म में सलमान पहले आयशा को नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी पसंद कोई और एक्ट्रेस थी.

बोनी कपूर ने खोले राज

वांटेड तेलुगु हिट पोकिरी का रीमेक है, जिसमें महेश बाबू लीड रोल में थे. इसे देखने के बाद बोनी, सलमान को लीड रोल में लेकर हिंदी में रीमेक के राइट्स खरीदना चाहते थे. फिल्ममेकर ने रेडिफ को बताया, “मैंने पुरी जगन्नाथ की 2006 की तेलुगु ब्लॉकबस्टर, पोकिरी देखी. मुझे लगा कि सलमान राधे, उर्फ ​​राजवीर शेखावत के किरदार के लिए एकदम सही रहेंगे. मैं चाहता था कि वह फिल्म देखें और मैंने दो प्रीव्यू शो अरेंज किए थे, लेकिन अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से सलमान नहीं आ पाए. मुझे चिंता थी कि तमिल रीमेक रिलीज़ हो जाएगी, और अगर वह ओरिजिनल जितनी बड़ी हिट हुई, तो कोई दूसरा बॉलीवुड एक्टर या प्रोड्यूसर हिंदी रीमेक के राइट्स में दिलचस्पी दिखाएगा, और गजनी की तरह, मैं पोकिरी को भी खो दूंगा.”

आखिरकार, सलमान ने फिल्म देखी और उसे मंज़ूरी दे दी. प्रभु देवा को फिल्म डायरेक्ट करने के लिए लाया गया. और जब बोनी एक नई हीरोइन चाहते थे, तो सलमान अपनी उस समय की गर्लफ्रेंड, कैटरीना कैफ को फिल्म में लेना चाहते थे. बोनी ने याद किया, “सलमान ने पोकिरी के हिंदी रीमेक वांटेड में हीरोइन के रोल के लिए कैटरीना कैफ का नाम सजेस्ट किया था. लेकिन क्योंकि किरदार शुरू में राधे के लिए अपनी भावनाओं को लेकर कन्फ्यूज्ड है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम किसी ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट करें जिसने पहले कभी उनके साथ काम न किया हो, तो बेहतर होगा. हमने जेनेलिया डिसूजा सहित कई नामों पर विचार किया, और आखिर में आयशा टाकिया को फाइनल किया.”

वांटेड रही सुपरहिट

वांटेड 18 सितंबर, 2009 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और एक बहुत बड़ी हिट थी. इसने भारत में ₹60 करोड़ से ज़्यादा नेट कमाई की, और दुनिया भर में ₹100 करोड़ से थोड़ा कम ग्रॉस कमाई की. यह सालों बाद सलमान की पहली क्लीन हिट थी, और इसने दबंग, रेडी और बॉडीगार्ड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रास्ता खोला.

