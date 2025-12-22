सलमान खान ने जन्मदिन से पहले फैन्स को दिया सरप्राइज, लिखा- काश मैं 60 में ऐसा ही दिखूं

सलमान खान इस महीने 60 साल के होने वाले हैं. वह 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाएंगे. इसी बात को याद दिलाते हुए, उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह अपने शानदार लुक्स और फिट बॉडी को फ्लॉन्ट कर रहे हैं. उन्होंने ट्वीट किया, "काश मैं 60 साल की उम्र में ऐसा दिख पाता! अब से 6 दिन बाद.." तस्वीरों में सलमान एक ब्लैक वेस्ट और ब्लू शॉर्ट्स में अपने जिम में दिख रहे हैं. उन्होंने कैमरे के लिए शानदार पोज दिए हैं.
I wish i could look like this when i am 60!— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) December 22, 2025
6 days from now.. pic.twitter.com/PYXrqvvDWJ
उनकी फोटो देख फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ गई हैं. फैंस उनकी बात से सहमत थे. वह सच में 60 साल के नहीं लगते. एक फैन ने लिखा, आप सिर्फ अभी 30 के हुए हैं. आपके जैसा कहीं भी कोई नहीं है. दूसरे ने कमेंट किया, “भाई इस बार कमाल कर दिया.” बता दें कि इस साल आमिर खान और शाहरुख खान भी 60 साल के हो गए हैं.
मेकर्स ने किया ऐलान, सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर रिलीज होगा बैटल ऑफ गलवान का टीजर
सलमान खान को आखिरी बार हिट रियलिटी शो बिग बॉस के 19वें सीज़न के होस्ट के तौर पर देखा गया था. सलमान अगली बार बैटल ऑफ गलवान में नज़र आएंगे. यह फिल्म 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है. इसे शूटआउट एट लोखंडवाला फेम के अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है. इस साल की शुरुआत में PTI को दिए एक इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा कि बैटल ऑफ गलवान उनके करियर की सबसे ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग फिल्मों में से एक है.
