बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में धर्मेंद्र के निधन पर इमोशनल हुए सलमान खान, बोले- मन्नतें मांग कर...

सुपरस्टार धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. इस खबर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को झटका लगा. वहीं शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी. लेकिन अब सलमान खान, जो धर्मेंद्र के सबसे करीब थे और उन्हें अपने पिता की तरह मानते थे. उन्हें याद किया. वहीं बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इमोशनल हो गए. एपिसोड में दिवंगत सुपरस्टार को ट्रिब्यूट देते हुए सलमान खान काफी इमोशनल नजर आए.

सलमान खान धर्मेंद्र को याद कर हुए इमोशनल

वह कहते हैं, ये हफ्ते वैसे ही जो गुजरा है. मन्नतें मांग कर. प्रार्थनाएं करके. आंसुओं के साथ गुजरा है. देश को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है. फैंस को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है. इंडस्ट्री को एक बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा है. मुझे लगता है आप समझ रहे हैं कि मैं किनकी बात कर रहा हूं. उनकी आत्मा को शांति मिले. काश मैं इस हफ्ते वीकेंड का वार न कर रहा होता, लेकिन जिंदगी चलती रहती है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि धर्मेंद्र और सलमान खान बेहद करीबी हैं. भाईजान ने कई बार बताया है कि वह सुपरस्टार धर्मेंद्र को तब से फॉलो करते हैं जब से उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा. हाल ही में कतर में दबंग टूर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे फिटनेस प्रेरणा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे आने से पहले दो तीन शख्स थे और उनमें से अव्वल थे धरम जी. वह मेरे पिता हैं और बस यही काफी हैं. मैं उनसे बेहद प्यार करता हूं और दुआ करता हूं कि वह जल्द ठीक होंगे.

गौरतलब है कि नवंबर की शुरूआत में सुपरस्टार धर्मेंद्र अस्पताल में एडमिट हुए ते. तब शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा और कई सेलेब्स उन्हें मिलने ब्रीच कैंडी अस्पताल में पहुंचे थे. इसके एक दिन बाद सुपरस्टार के निधन की खबरें सामने आई थीं, जिन्हें हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल द्वारा अफवाह बताया गया था.



