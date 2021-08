रुपाली गांगुली हुईं हाई हिल्स से परेशान, वीडियो में शेयर किया अपना दर्द...Video वायरल

वीडियो में रुपाली गांगुली का छलका दर्द

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) एक चेयर पर बैठी हुई हैं और अपने दोनों हाथों में हाई हिल्स पकड़ी हुई हैं. साथ ही 'तुम दोनों ने मिलकर जान मेरी ले ली' गाने पर एक्सप्रेशंस देते हुए पाना दर्द दिखा रही हैं. साथ ही वीडियो में उन्हें अपने पैर दबाते हुए भी देखा जा सकता है. वहीं वीडियो कैप्शन में उन्होंने लिखा है 'Inn dono ne milkar, jaan meri le ..something every girl can surely relate to'. फैन्स भी उनके इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं.

इन सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं रुपाली

बता दें, रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने 2000 में टीवी सीरियल 'सुकन्या' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वो 'कहानी घर-घर की', 'संजीवनी' जैसे कई सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं. फिलहाल वो 'अनुपमा' में मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं. शो में उनके किरदार को फैन्स खूब पसंद करते हैं.