अनुपमा को मिली नई जिम्मेदारी, एक स्पेशल शो लेकर आने वाली हैं रुपाली गांगुली

स्टार प्लस के लेटेस्ट प्रोमो में अनुपमा एक नई ही जिम्मेदारी निभाती नजर आ रही हैं. यकीन मानिए आपने उन्हें इस अंदाज में पहले नहीं देखा होगा.

अनुपमा को मिली नई जिम्मेदारी, एक स्पेशल शो लेकर आने वाली हैं रुपाली गांगुली
अनुपमा खास अंदाज में मनाएंगी जन्माष्टमी
नई दिल्ली:

स्टार प्लस हमेशा से भारत के त्योहारों को धूमधाम, रंग और भावना के साथ मनाता आया है, जिससे हर मौका एक रंगीन और खूबसूरत महोत्सव बन जाता है जो उसके पसंदीदा शो और किरदारों को जोड़ता है. इस जन्माष्टमी, चैनल फिर से वही जादू लेकर आ रहा है खास फेस्टिव स्पेशल ‘हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल के', जो भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव को खुशियों, खेलों और जश्न से भरपूर मनाएगा.

हाल ही में जारी प्रोमो में दर्शकों को अनुपमा को मेजबान की भूमिका में देखकर बहुत खुशी हुई. जश्न में एक मजेदार ट्विस्ट भी है, एक मस्तीभरा मुकाबला जिसमें तय किया जाएगा कि कौन सबसे शरारती है. आखिर जन्माष्टमी बिना कन्हैया की मस्ती के कैसी होती है? प्रतियोगिता में स्टार प्लस के लोकप्रिय जोड़ियां भी हिस्सा ले रही हैं: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है' के अभिरा और अरमान, ‘अनुपमा' के प्रेम और राही, और ‘आर्टी' के वेद और आर्टी.

प्रोमो में ऊर्जा और हंसी से भरे मजेदार पलों की झलक मिलती है, जहां खेलों के जरिए सबकी शरारती पक्ष दिखाई देती है. पारंपरिक सजावट, दही-हांड़ी की मस्ती और कृष्ण के थीम वाले जश्न के बीच उत्साह का माहौल है. क्या “सबसे शरारती” का खिताब अभिरा और अरमान की मस्ती, प्रेम और राही की मजेदार बातें या वेद और आर्टी की मुकाबले वाली जोश से मिलेगा?

एक बात तो पक्की है कि इस जन्माष्टमी का जश्न स्टार प्लस के असली अंदाज में परंपरा, मनोरंजन और हंसी का बेहतरीन मेल लेकर आएगा. ‘हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की' देखें 16 अगस्त को शाम 7 बजे, सिर्फ स्टार प्लस पर.

