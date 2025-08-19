विज्ञापन

अमिताभ बच्चन ने बताया बढ़ती उम्र के साथ कैसे बढ़ रही हैं चुनौतियां, ट्राउजर पहनने जैसा नॉर्मल काम भी नहीं आसान

अमिताभ ने बताया कि उनके डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है कि ट्राउजर पहनते समय हमेशा बैठ जाएं ताकि बैलेंस बिगड़ने का खतरा न हो. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि...

अमिताभ बच्चन ने शेयर किया बढ़ती उम्र के साथ कैसे बढ़ रही हैं तकलीफें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, जो 82 की उम्र में भी अपने फैन्स के दिलों पर राज करते हैं ने हाल ही में अपने ब्लॉग में उम्र बढ़ने के असर पर खुलकर बात की. उन्होंने शेयर किया कि कैसे रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम, जो पहले आसान थे, अब एक्सट्रा अटेंशन और मेहनत मांगते हैं. अमिताभ ने बताया कि उनके डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है कि ट्राउजर पहनते समय हमेशा बैठ जाएं ताकि बैलेंस बिगड़ने का खतरा न हो. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अब घर में “हैंडल बार्स” की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि कागज का एक टुकड़ा उठाने के लिए भी झुकना अब पहले जैसा सहज नहीं रहा. 

अपने ब्लॉग में उन्होंने लिखा, “अब डेली रुटीन दवाओं और जरूरी कामों के हिसाब से प्लान किया जाता है. प्राणायाम और हल्का योग करना, जिम में एक्टिव रहना, बैलेंस को सही रखना...ये सब अब जरूरी हो गया है. पहले की आदतें, जो आसान लगती थीं, अब दोबारा शुरू करने में मुश्किल होती हैं. एक दिन का अंतर भी दर्द और स्पीड पर असर डालता है.”

उन्होंने आगे लिखा, “साधारण काम, जैसे पैंट पहनना, अब सावधानी मांगता है. डॉक्टर कहते हैं, ‘मिस्टर बच्चन, बैठकर ट्राउजर पहनें, खड़े होकर नहीं, वरना आप गिर सकते हैं.' पहले मैं इस पर हंसता था, लेकिन अब समझ आता है कि वे सही थे. वह काम, जो पहले बिना सोचे हो जाता था, अब एक खास तरीके से करना पड़ता है. घर में हर जगह हैंडल बार्स की जरूरत पड़ती है, ताकि शरीर को सहारा मिले.”

अमिताभ ने उम्र बढ़ने की प्रोसेस को स्वीकार करते हुए कहा, “मन का जोश आपको कहता है, ‘चलो, कर लो.' लेकिन फिर आपको अहसास होता है कि यह इतना आसान नहीं. काम करने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है. आप हंस सकते हैं, लेकिन यह सच है. यह सबके साथ होगा. हम जन्म से ही नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं. यह जीवन की सच्चाई है. जवानी में चुनौतियां आसानी से पार हो जाती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने पर जीवन की गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ता है, ताकि टक्कर से बचा जा सके.”

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटी श्वेता ने उन्हें इस सच्चाई से रूबरू कराया. हालांकि, अमिताभ का यह खुलासा उनके फैन्स के लिए इंस्पिरेशनल है, क्योंकि यह दर्शाता है कि उम्र के बावजूद उनका उत्साह और जज्बा कायम है.

काम की बात करें तो अमिताभ इन दिनों ‘कौन बनेगा करोड़पति' के नए सीजन में बिजी हैं. उनकी हालिया फिल्म ‘कल्कि 2899 एडी' में प्रभास और दीपिका पादुकोण के साथ उनकी एक्टिंग को खूब तारीफ मिली.

