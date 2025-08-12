राम कपूर से रूपाली गांगुली तक, खूब पढ़े लिखे हैं टीवी के ये सितारे, कोई MBA तो कोई इंजीनियर

Most Educated Tv Celeb: पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टेलीविजन ने हमें कई ऐसे सितारे दिए हैं जो अपनी यादगार रोल से घर-घर में मशहूर हो गए. दर्शक उन्हें उनके ऑन-स्क्रीन एक्टिंग के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनकी एकेडमिक बैकग्राउंड की वजह से जानते हैं. कॉमर्स ग्रेजुएट से लेकर पोस्टग्रेजुएट और एक्टिंग तक उनकी एजुकेशनल जर्नी उनके करियर जितनी ही दिलचस्प है. यहां कुछ सबसे लोकप्रिय टीवी सेलेब्स की एकेडमिक बैकग्राउंड पर एक नज़र डालते हैं...

तेजस्वी प्रकाश

नागिन 6 में अपनी भूमिका से लोगों के दिलों पर राज करने वाली तेजस्वी प्रकाश टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं. उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है. तेजस्वी ने सबसे पहले स्वरागिनी से प्रसिद्धि पाई और बाद में बिग बॉस 15 जीता. इंजीनियरिंग की जॉब करे के बाद भी तेजस्वी ने टीवी पर करियर बनाया.

​राम कपूर

कसम से और बड़े अच्छे लगते हैं जैसे शोज़ से घर-घर में मशहूर हुए राम कपूर अपनी दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई की और बाद में कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल से ग्रेजुएशन किया. इसके बाद राम ने लॉस एंजिल्स के मशहूर स्टैनिस्लावस्की स्कूल ऑफ़ मेथड एक्टिंग में एक्टिंग की पढ़ाई की. टेलीविज़न के अलावा, राम ने फ़िल्मों और वेब सीरीज़ में भी अपनी पहचान बनाई है.

​रूपाली गांगुली

अनुपमा से मशहूर रूपाली गांगुली दो दशकों से भी ज़्यादा समय से टेलीविज़न इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. उन्हें सबसे पहले साराभाई वर्सेस साराभाई से प्रसिद्धि मिली, जहां उन्होंने मोनिशा का किरदार निभाया था. अभिनय में कदम रखने से पहले रूपाली ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी. उन्होंने अक्सर कहा है कि उनकी शिक्षा ने उन्हें अपने करियर में अनुशासित और प्रोफेशनल बनने में मदद की. आज, वह भारतीय टेलीविज़न की सबसे सम्मानित और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं.

शुभांगी अत्रे

शुभांगी अत्रे 'भाबीजी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी के किरदार के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने मार्केटिंग में एमबीए किया है. टीवी स्टार बनने से पहले उन्होंने ऐड फिल्मों में और छोटे-मोटे रोल किए. शुभांगी को उनकी कॉमिक टाइमिंग और अपने किरदारों में गर्मजोशी लाने की क्षमता के लिए सराहा जाता है.

दिव्यांका त्रिपाठी

'ये है मोहब्बतें' में डॉ. इशिता के किरदार के लिए मशहूर दिव्यांका ने ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी की. इसके अलावा, उन्होंने उत्तरकाशी में माउंटेनियरिंग का कोर्स भी किया और राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक भी जीता.

गौरव खन्ना

अनुपमा में अनुज कपाड़िया के रोल में गौरव ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया. एक्टिंग से पहले उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए किया था. हाल ही में उन्होंने एक सेलिब्रिटी कुकिंग रियलिटी शो भी जीता.

नकुल मेहता

बड़े अच्छे लगते हैं 3 में राम कपूर का रोल निभाने वाले नकुल मेहता ने मुंबई विश्वविद्यालय से कॉमर्स में मास्टर डिग्री हासिल की है. वह एक प्रशिक्षित डांसर भी हैं. एक्टिंग के अलावा नकुल कविताएं लिखते हैं.. अपने शुरुआती दिनों में वह थिएटर से जुड़े थे और बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के साथ मंच पर दिखे.