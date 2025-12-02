बिग बॉस में 'अनुज' नहीं ये कंटेस्टेंट है अनुपमा का फेवरेट, रूपाली गांगुली ने किसे बताया विनर जान कर चौंक जाएंगे

बिग बॉस 19 का फिनाले नजदीक आ रहा है. इस बार टॉप 5 कंटेस्टेंट में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट शामिल हैं. इन सभी कंटेस्टेंट्स में ट्रॉफी जीतने के लिए कांटे की टक्कर हो रही है. इनमें सबसे ज्यादा सपोर्ट टीवी एक्टर और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ विनर गौरव खन्ना को मिल रहा है. फैंस से लेकर उनके साथ काम करने वाले कलाकार भी उनके जीतने की कामना कर रहे हैं. इसमें सबसे ज्यादा एक्साइटेड अनुपमा फेम एक्ट्रेस रुपाली गांगुली हैं. एक इवेंट में रूपाली ने साफ-साफ कह दिया कि बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ही होंगे.



'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी'

रुपाली एक इवेंट में पहुंची थीं और जब उनसे उनके को-एक्टर गौरव खन्ना की बिग बॉस 19 की जर्नी और इसके संभावित विनर के बारे में पूछा तो एक्ट्रेस ने अमाल मलिक को अपना फेवरेट बताया. तान्या मित्तल की भी तारीफ की. अनुपमा ने कहा, 'मैं अमाल को बहुत पसंद करती हूं. घर में तान्या और फरहाना समेत सभी ने बढ़िया खेल खेला है. लेकिन शो में जीत के असली हकदार गौरव खन्ना ही हैं, जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी'. आपको बता दें, टीवी के पॉपुलर शो अनुपमा में गौरव खन्ना ने अनुज कपाड़िया का रोल किया था. उनकी जोड़ी रुपाली गांगुली के साथ थी, जो शो की लीड हीरोइन हैं.



कब होगा बिग बॉस 19 फिनाले?

सलमान खान के शो बिग बॉस 19 का फिनाले आगामी 7 दिसंबर को होगा. इससे पहले घर में मौजूद टॉप 5 कंटेस्टेंट्स गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट के बीच तगड़ा कंपटीशन चल रहा है. बीते एपिसोड से अशनूर कौर और शहबाज बदेशा के बाहर होने के बाद बिग बॉस के दर्शकों की नजरें अब इन पांचों कंटेस्टेंट्स पर टिकी हुई हैं.

गौरव खन्ना एक टीवी स्टार, अमाल मलिक पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर-सिंगर, प्रणित मोरे एक स्टैंडअप कॉमेडियन, तान्या मित्तल सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और फरहाना भट्ट कश्मीरी एक्ट्रेस हैं. सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गौरव खन्ना को वोट मिल रहे हैं. अब देखना होगा कि बिग बॉस 19 को कौन सा विनर मिलता है.





