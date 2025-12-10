'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन ने की शादी, कहलाती हैं टीवी की प्रीति जिंटा, फोटो देख बोले- सबसे क्यूट ब्राइड

Roopal Tyagi Wedding Photos: टीवी सीरियल 'सपने सुहाने लड़कपन के' में गुंजन का रोल कर घर घर में पहचान बनाने वाली रूपल त्यागी ने बीते 5 दिसंबर को शादी कर ली. रुपल को बिग बॉस 9 में अपने यादगार सफर के लिए जाना जाता है. उन्होंने अपने लॉग टाइम बॉयफ्रेंड नोमिश भारद्वाज से शादी कर ली है. कपल ने इंटीमेट वेडिंग की है, जिसमें केवल परिवार के करीबी लोग और दोस्त शामिल हुए. रूपल ने अब शादी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.

सोशल मीडिया पर, रूपल ने सेरेमनी के दिल छू लेने वाले पलों को शेयर किया और अपने ब्राइडल लुक को दिखाते हुए खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं. गोल्डन वर्क वाले खूबसूरत लाल लहंगे में रूपल बेहद खूबसूरत दिख रही है. उन्होंने वेडिंग हैशटैग #RooNom के साथ तस्वीरें शेयर की हैं.

लुभा का रुपल का वेडिंग लुक

वेडिंग लुक की बात करें तो रूपल ने ट्रेडिशनल सोने का हार, मांग टीका, मैचिंग झुमके और लाल-सफेद चूड़ियों से खुद को सजाया था. नोमिश ने भी कढ़ाई वाली पीली और सफेद शेरवानी पहनकर उन्हें परफेक्टली कॉम्प्लिमेंट किया. एक्ट्रेस ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, “बारात के खुशी भरे शोर से लेकर मेरी ब्राइडल एंट्री की पवित्र शांति तक, अंगूठियां पहनाते समय हाथ पकड़ने से लेकर मंत्रों से भरी हवा में पवित्र अग्नि के चारों ओर घूमने तक, हर पल पवित्र, इमोशनल और ऐसा लगा जैसे यह होना ही था. ओम मंगलम तंतुनानेन” जैसे ही हमारा हमेशा के लिए साथ चुपचाप शुरू हुआ.”

रूपल और नोमिश के बारे में

रूपल और नोमिश ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वे एक प्राइवेट, प्यार भरा सेलिब्रेशन चाहते है. यह कपल दो साल पहले मुंबई में कॉमन दोस्तों के जरिए मिला था. नोमिश ने बताया कि हालांकि वह मुंबई के रहने वाले हैं, लेकिन अभी लॉस एंजिल्स में एनिमेशन और बिहाइंड-द-कैमरा इंडस्ट्री में काम करते हैं.

रूपल ने 'हमारी बेटियों का विवाह' से एक्टिंग की शुरुआत की थी, तब से कई पॉपुलर शो में काम कर चुकी हैं, जिनमें 'एक नई छोटी सी ज़िंदगी', 'रंजू की बेटियां' और बहुत पसंद किया जाने वाला 'सपने सुहाने लड़कपन के' शामिल हैं. उन्होंने 2015 में 'झलक दिखला जा 8' में भी हिस्सा लिया था, जिसके बाद वह 'बिग बॉस 9' (2015–2016) में आईं, जिसका सीज़न आखिरकार प्रिंस नरूला ने जीता था.