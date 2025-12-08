विज्ञापन

सपने सुहाने लड़कपन की गुंजन बनीं दुल्हन, रूपल त्यागी ने चुपचाप फैंस को दिया वेडिंग तस्वीरों के साथ तोहफा

सपने सुहाने लड़कपन में फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने अपनी वेडिंग फोटोज शेयर की हैं, जो वायरल हो रही हैं.

सपने सुहाने लड़कपन के फेम रूपल त्यागी की वेडिंग फोटो
नई दिल्ली:

सपने सुहाने लड़कपन में गुंजन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने फैंस को तोहफा दिया है. दरअसल, एक्ट्रेस ने इंटिमेट वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं. हाल ही में रुपल त्यागी ने मुंबई में एक प्राइवेट सेरेमनी में नोमिश भारद्वाज के साथ शादी की है. इस शादी में फैमिली और क्लोज फ्रेंड ही शामिल हुए थे. अभिनेत्री ने शादी की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की. इन तस्वीरों में वे लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत और खुश नजर आ रही हैं. फोटोज को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. वहीं सोशल मीडिया पर कुछ ही समय में रूपल त्यागी की वेडिंग तस्वीरें वायरल हो गई हैं.

रूपल त्यागी की शादी की तस्वीरें

सपने सुहाने लड़कपन में एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, "बस एक खुश दुल्हन." एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने टीवी सीरियल 'सपने सुहाने लड़कपन के' से घर-घर में खास पहचान बनाई थी, जिसमें उनके साथ भोजपुरी अभिनेत्री निधि झा भी थी. अपनी को-स्टार को शादी की शुभकामनाएं देते हुए एक्ट्रेस निधि ने इंस्टाग्राम पर रूपल की तस्वीरें शेयर कीं, जिनके साथ उन्होंने लिखा, "नई नवेली दुल्हन को ढेर सारी शुभकामनाएं. रूपल, तुम्हारे लिए मेरा दिल खुशी से भर गया है. तुम्हारी जिंदगी प्यार और खुशियों से भरी रहे."

रूपल त्यागी का जन्म 6 अक्टूबर 1989 बैंगलोर, कर्नाटक में हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सोफिया हाई स्कूल, बेंगलुरु से की. उन्होंने श्यामक डावर इंटरनेशनल डांस स्कूल से डांस की ट्रेनिंग ली. टीवी एक्ट्रेस और कोरियोग्राफर रूपल त्यागी ने अपनी एक्टिंग से कुछ ही समय में लोगों के दिलों में खास जगह बना ली थी.

काफी समय से रूपल त्यागी छोटे पर्दे से गायब हैं. रूपल त्यागी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत हिंदी टीवी सीरियल 'हमारी बेटियों का विवाह' से की थी. इस सीरियल में उन्होंने मंशा कोहली की भूमिका निभाई थी. इसके अलावा रूपल ने कुछ और टीवी शो 'कसम से', 'एक नई छोटी सी जिंदगी' और 'सपने सुहाने लड़कपन के' में भी अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा.

