Bigg Boss 9 फेम रूपल त्यागी ने नॉमिश भारद्वाज से की सगाई, दिसंबर में करेंगी शादी

बिग बॉस 9 में अपनी उपस्थिति के लिए मशहूर टेलीविजन अभिनेत्री रूपल त्यागी ने नोमिश भारद्वाज से सगाई कर ली है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी शेयर की. उन्होंने नोमिश के रोमांटिक प्रपोज़ल की कई खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की. लोकप्रिय शो 'सपने सुहाने लड़कपन के' में गुंजन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री इन तस्वीरों में खुशी से झूमती और अपनी अंगूठी दिखाती नज़र आ रही हैं. रूपल और नोमिश 5 दिसंबर, 2025 को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

ज़ूम से बातचीत में रूपल त्यागी ने बताया कि नोमिश मुंबई से हैं, लेकिन लॉस एंजिल्स में काम करते हैं. उन्होंने आगे बताया कि उनकी पहली मुलाक़ात दोस्तों के ज़रिए हुई थी. उन्होंने कहा, "उस समय अजीब बात यह थी कि जैसे ही हम मिले, ऐसा लगा जैसे पहले दिन से ही 'हे भगवान! यही तो वो इंसान है'.मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ ऐसा हो सकता है. ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ़ फ़िल्मों में या कुछ और में ही होता है, लेकिन ये वाकई बहुत खूबसूरत था."

उन्होंने आगे बताया कि उनकी शादी 5 दिसंबर को होगी, जबकि रिसेप्शन 8 दिसंबर, 2025 को होगा. उन्होंने कहा, "मैंने कभी सपनों की शादी की योजना नहीं बनाई थी. मैंने अपने मन में कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था." उन्होंने आगे बताया कि उनकी शादी साधारण और पारंपरिक होगी. उन्होंने कहा, "मैं बस यही चाहती थी कि सारी परंपराएं हो और बस परिवार और कुछ दोस्त साथ हों. इसलिए, शादी एक छोटा सा समारोह है, लेकिन रिसेप्शन... हम इसके लिए सभी को इनवाइट कर रहे हैं. और यह नेवी एरिया, यूएस क्लब में होगा."

इस बीच, रविवार को रूपल ने गोवा में नोमिश के प्रपोज़ल की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने लिखा, "सिर्फ़ हम... बिल्कुल सही! हां.. हमेशा के लिए रूनोम... पोस्ट शेयर करते ही फैन्स ने उन्हें बधाई दी.रूपल बिग बॉस 9 की एक कंटेस्टेंट थीं जो अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 तक टेलीविज़न पर प्रसारित हुआ था. प्रिंस नरूला सीज़न 9 के विजेता बने. रूपल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत शो हमारी बेटियों का विवाह से की थी. बाद में वह'सपने सुहाने लड़कपन के', 'एक नई छोटी सी ज़िंदगी', 'रंजू की बेटियां' सहित कई अन्य टीवी शोज़ में दिखीं. उन्होंने 2015 में झलक दिखला जा 8 में भी भाग लिया.