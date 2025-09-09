राइज एंड फॉल के ये 5 कंटेस्टेंट्स पड़ेंगे बिग बॉस पर भारी, किसी का विवादों से नाता, तो कोई हंसाने में बादशाह

टीवी की दुनिया में एक और रियलिटी शो दस्तक देने जा रहा है, जो बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के सालों पुराने पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस को टक्कर देता नजर आएगा. इस नए टीवी रियलिटी शो का नाम राइज एंड फॉल है, जिसे बिजनेस शो शार्क टैंक इंडियान के पूर्व और विवादित जज अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं. बीती 6 सितंबर से शुरू हुए शो राइज एंड फॉल को अमेजन एमएक्स प्लेयर पर देखा जा रहा है. इस शो की खास बात यह है कि इसमें फिल्म और टीवी स्टार्स, कंटेंट क्रिएटर्स, कॉमेडियन और इन्फ्लुएंसर नजर आ रहे हैं. राइज एंड फॉल शो में पूरे 15 कंटेस्टेंट हैं, जो एक-दूजे को चैलेंज करते नजर आएंगे. क्या ये शो वाकई में मौजूदा बिग बॉस 19 को टक्कर देगा? चलिए बात करते हैं शो के उन पांच दमदार कंटेस्टेंट्स की जिनके दम पर यह शो टीवी की दुनिया का महारथी बन सकता है.



पवन सिंह

पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और आए दिन वह विवादों में छाए रहते हैं. हाल ही में वह तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने अपने हालिया सॉन्ग की लॉन्चिंग पर हरियाणवी एक्ट्रेस अंजली राघव को आपत्तिजनक रूप से छुआ था. इसके बाद एक्टर की खूब थू-थू हुई थी. अब पवन सिंह राइज एंड फॉल में क्या धमाका करते हैं इसका इंतजार है.



धनश्री वर्मा

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक को लेकर सुर्खियों में रहने वाली डांसर धनश्री वर्मा भी इस शो में नजर आ रही हैं. डांसिंग शो झलक दिखला जा के बाद यह उनका दूसरा रियलिटी शो है. अब देखना होगा कि क्या धनश्री राइज एंड फॉल में अपनी विवादित पर्सनल लाइफ पर कोई खुलासा करती हैं या नहीं.



अनाया बांगर

देशभर में अपने जेंडर ट्रांसफोर्म से मशहूर अनाया बांगर भी इस शो का हिस्सा हैं. वह वुमन क्रिकेटर हैं और कई क्रिकेटर्स पर संगीन आरोप लगा चुके हैं. वह टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर के बेटे हैं, जो अब बेटी बन चुके हैं. अनाया अपने इस ट्रांसफॉर्म पर और क्या-क्या खुलासा करेंगी, इससे शो के प्रति दर्शकों में दिलचस्पी बढ़ेगी.



किकू शारदा

किकू शारदा कॉमेडी की दुनिया का बड़ा नाम है. कपिल शर्मा के शो में उन्होंने अपने हर हास्य किरदार से दर्शकों को खूब गुदगुदाया है. अब वह राइज एंड फॉल के एरिया में दर्शकों के साथ-साथ अपने साथियों को भी अपनी कमाल की कॉमेडी से हंसाते नजर आने वाले हैं.



अर्जुन बिजलानी

टीवी स्टार और होस्ट अर्जुन बिजलानी की फैन फॉलोइंग भी कुछ कम नहीं है. अर्जुन शो में अपने चार्म से दर्शकों को अपनी ओर खीचेंगे. वह अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज भी देने वाले हैं. आपको बता दें, अर्जुन टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी जीत चुके हैं. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बिग बॉस 19 जैसे बड़े शो की टीआरपी गिराने में ये पांच कंटेस्टेंट्स कोई कमी नहीं छोड़ेंगे.



सिंगर आदित्य नारायण, एक्ट्रेस कुबरा सैत, पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नयनदीप रक्षित, अरबाज पटेल, आरुष भोला, अहाना कुमरा, पहलवान संगीता फोगट, बाली, आकृति नेगी और नूरिन शा का नाम बाकी कंटेस्टेंट्स में शामिल हैं.