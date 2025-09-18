पवन सिंह 'राइज़ एंड फ़ॉल' से हुए बाहर, शो के सेट पर लेने पहुंचा परिवार, बोले- बस कुछ समय के लिए...

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह रियलिटी शो 'राइज़ एंड फ़ॉल' से बाहर हो गए हैं. यह ऐसे समय में हुआ है, जब यह शो पवन सिंह और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व चैट शो होस्ट नयनदीप रक्षित के साथ उनकी नोकझोंक की वजह से लोकप्रियता हासिल कर रहा था. प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि अभिनेता का परिवार उन्हें सेट पर लेने आया था. शो छोड़ते समय उन्होंने कंटेस्टेंट से कहा कि वह कभी कंटेस्टेंट नहीं थे. बस कुछ समय के लिए आए थे.

इससे पहले, कंटेस्टेंट अरबाज़ पटेल के साथ एक बातचीत के दौरान कंटेंट क्रिएटर धनश्री वर्मा क्रिकेटर युजेंद्र चहल के साथ अपने तलाक को लेकर लगातार चल रही चर्चाओं पर बात करती नज़र आईं. उन्होंने इस चर्चा को "निराधार" और फेक बताया.

उन्होंने कहा, "ये सब जो तलाक की बातें चल रही हैं, वो बिलकुल ही बनाई गई चीज़ें हैं. मैंने उनको पहले ही पीछे छोड़ दिया है." धनश्री ने दृढ़ता से कहा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह इस चर्चा से आगे बढ़ चुकी हैं. अरबाज़ पटेल ने भी सहानुभूति के साथ जवाब देते हुए कहा, "बाहर लोग हमेशा कहानी बनाते रहेंगे, लेकिन जो अंदर महसूस होता है वो असली है.

ये भी पढ़ें-