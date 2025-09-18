विज्ञापन

पवन सिंह 'राइज़ एंड फ़ॉल' से हुए बाहर, शो के सेट पर लेने पहुंचा परिवार, बोले- बस कुछ समय के लिए...

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह रियलिटी शो 'राइज़ एंड फ़ॉल' से बाहर हो गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
पवन सिंह 'राइज़ एंड फ़ॉल' से हुए बाहर, शो के सेट पर लेने पहुंचा परिवार, बोले- बस कुछ समय के लिए...
पवन सिंह 'राइज़ एंड फ़ॉल' से हुए बाहर
नई दिल्ली:

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह रियलिटी शो 'राइज़ एंड फ़ॉल' से बाहर हो गए हैं. यह ऐसे समय में हुआ है, जब यह शो  पवन सिंह और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व चैट शो होस्ट नयनदीप रक्षित के साथ उनकी नोकझोंक की वजह से लोकप्रियता हासिल कर रहा था. प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि अभिनेता का परिवार उन्हें सेट पर लेने आया था. शो छोड़ते समय उन्होंने कंटेस्टेंट से कहा कि वह कभी कंटेस्टेंट नहीं थे. बस कुछ समय के लिए आए थे. 

इससे पहले, कंटेस्टेंट अरबाज़ पटेल के साथ एक बातचीत के दौरान कंटेंट क्रिएटर धनश्री वर्मा क्रिकेटर युजेंद्र चहल के साथ अपने तलाक को लेकर लगातार चल रही चर्चाओं पर बात करती नज़र आईं. उन्होंने इस चर्चा को "निराधार" और फेक बताया.

उन्होंने कहा, "ये सब जो तलाक की बातें चल रही हैं, वो बिलकुल ही बनाई गई चीज़ें हैं. मैंने उनको पहले ही पीछे छोड़ दिया है." धनश्री ने दृढ़ता से कहा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह इस चर्चा से आगे बढ़ चुकी हैं. अरबाज़ पटेल ने भी सहानुभूति के साथ जवाब देते हुए कहा, "बाहर लोग हमेशा कहानी बनाते रहेंगे, लेकिन जो अंदर महसूस होता है वो असली है. 

ये भी पढ़ें-

यशराज की फिल्म से किया डेब्यू, फ्लॉप होने के बाद छोड़ा बॉलीवुड, बनी ज्योतिषाचार्य, 23 साल बाद दिखती हैं ऐसी  

निकाह एक्ट्रेस Salma Agha की बेटी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे- दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें...

सलमान के साथ किया था काम, जॉगर्स पार्क से हुई थी मशहूर, बॉलीवुड छोड़ चिकन बेचती हैं ये एक्ट्रेस

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pawan Singh, Pawan Singh Fact In Hindi, Pawan Singh  photo, Pawan Singh  new Movie, Pawan Singh Affairs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com