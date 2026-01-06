विज्ञापन

Ikkis Box Office: हिट होने से कुछ ही दूर धर्मेंद्र की फिल्म, अगस्त्य नंदा ने तोड़ा मामा अभिषेक बच्चन का रिकॉर्ड

अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र की फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिर्फ 5 दिनों में फिल्म ने अपने बजट का 40% रिकवर कर लिया है.

Ikkis Box Office Collection: क्कीस बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ बनाए हुए है
नई दिल्ली:

Ikkis Box Office Collection Day 5: अगस्त्य नंदा की थिएट्रिकल डेब्यू फिल्म ‘इक्कीस' बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है. सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित यह बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और सिर्फ 5 दिनों में फिल्म ने अपने बजट का 40% रिकवर कर लिया है. कम स्क्रीन्स और कंपटीशन के बावजूद फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से सराहना मिल रही है. पांचवें दिन कितनी रही फिल्म की कमाई, आइए जानते हैं.

इक्कीस का पांचवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 

अनुमानों के मुताबिक, पांचवें दिन ‘इक्कीस' ने 2.05 करोड़ रुपये की कमाई की. पहले शुक्रवार को जहां फिल्म ने 4.02 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं डे 5 पर लगभग 49% की गिरावट दर्ज की गई. बावजूद इसके, फिल्म का ट्रेंड स्थिर माना जा रहा है, खासकर तब जब रणवीर सिंह की ‘धुरंधर' पहले से ही टिकट खिड़कियों पर छाई हुई है.

5 दिनों में कुल कलेक्शन

अब तक ‘इक्कीस' की नेट बॉक्स ऑफिस कमाई 24.10 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है. टैक्स के साथ इसका ग्रॉस कलेक्शन 28.43 करोड़ रुपये हो गया है. यह आंकड़े एक डेब्यू एक्टर के लिए बेहद मजबूत माने जा रहे हैं.

डे-वाइज कलेक्शन (नेट):
    •    Day 1- 7.28 करोड़
    •    Day 2- 4.02 करोड़
    •    Day 3- 5.05 करोड़
    •    Day 4- 5.70 करोड़
    •    Day 5- 2.05 करोड़
कुल कलेक्शन- 24.10 करोड़

अभिषेक बच्चन से आगे निकले अगस्त्य नंदा

अगस्त्य नंदा ने अपनी पहली ही फिल्म से अपने मामा अभिषेक बच्चन को पीछे छोड़ दिया है. अभिषेक की डेब्यू फिल्म ‘रिफ्यूजी' का लाइफटाइम कलेक्शन जहां 17.08 करोड़ रहा था, वहीं ‘इक्कीस' ने सिर्फ 5 दिनों में उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया है.

बजट रिकवरी और आगे का रास्ता

धर्मेंद्र की अहम भूमिका वाली इस फिल्म का अनुमानित बजट 60 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. 5 दिनों में 40% बजट रिकवरी के साथ फिल्म सेमी-हिट की ओर बढ़ती दिख रही है. जब तक 23 जनवरी 2026 को ‘बॉर्डर 2' रिलीज नहीं होती, तब तक ‘इक्कीस' को बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा.

