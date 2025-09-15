विज्ञापन

राइज एंड फॉल की कंटेस्टेंट के फैमिली से आई मौत की खबर, रोते हुए बीच में छोड़ना पड़ा अशनीर ग्रोवर का शो

राइज एंड फॉल की कंटेस्टेंट संगीता फोगाट को शो के दौरान उनके ससुर जी के निधन की खबर मिली.

संगीता फोगाट के ससुर का निधन
नई दिल्ली:

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' से पहला कंटेस्टेंट घर से बाहर हो गया है. ये कोई और नहीं, बल्कि नूरिन शा हैं. उन्होंने शो से निकलने से पहले अभिनेत्री और कंटेस्टेंट धनश्री वर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि वह यहां पर विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें. लेकिन इसके बाद एक इमोशनल कर देने वाली खबर भी सामने आई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, राइज एंड फॉल की कंटेस्टेंट संगीता फोगाट के ससुर जी बलवान सिंह पुनिया का निधन हो गया, जिसकी खबर उन्हें शो में दी गईं तो वह इमोशनल हो गईं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि संगीता फोगाट की शादी रेसलर बजरंग पूनिया से हुई है. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो सामने आया, जिसमें संगीता फोगाट को जब ससुरजी के निधन की खबर मिलती है तो वह रोने लगती हैं. वहीं मौजूद कंटेस्टेंट उन्हें सात्वना देते हुए नजर आते हैं. इसके बाद वह सभी से मिलकर शो को अलविदा कहती हुई नजर आती हैं.

अन्य कंटेस्टेंट आरुष बोला कहते हैं, काफी बुरा लगा जब संगीता जी की ऐसी न्यूज आई और उनको घर जाना पड़ा. लेकिन काफी सपोर्टिंग थी संगीता जी. बढ़िया गेम खेल रही थीं. काफी स्ट्रॉन्ग थी. हम मिस करेंगे संगीता जी को. बाहर जाकर मिलने का ट्राय करुंगा.

गौरतलब है कि संगीता फोगाट के हस्बैंड बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने पिता के निधन की जानकारी देते हुए लिखा, बापूजी हमारे साथ नहीं रहे. आज शाम सवा छह बजे उन्होंने आख़िरी सांस ली. उन्होंने बड़ी मेहनत से हम लोगों को यहां तक पहुंचाया था. वे हमारे पूरे परिवार की रीढ़ थे. समझ नहीं आ रहा कि उनके बिना आगे जीवन कैसा होगा. उनका अंतिम संस्कार हमारे गाँव खुडन में सुबह 11 बजे किया जाएगा.

