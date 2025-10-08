विज्ञापन

युजवेंद्र चहल ने एक्स वाइफ धनाश्री वर्मा के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, सामने आया शादी में धोखे का सच

युजवेंद्र चहल ने कहा उनकी और धनाश्री की शादी करीब साढ़े चार साल तक चली. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर दो महीने में धोखा हुआ था, तो कोई इतने समय तक रिश्ता कैसे निभाता?

धनाश्री वर्मा एक्स हस्बेंड युजवेंद्र चहल पर लगा रहीं झूठे आरोप!
नई दिल्ली:

युजवेंद्र चहल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी एक्स वाइफ धनाश्री वर्मा के लगाए गए धोखा देने के आरोपों पर खुलकर बात की. क्रिकेटर ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन पर इन आरोपों का कोई असर नहीं.
धनाश्री वर्मा ने हाल ही में अपने एक्स पति युजवेंद्र चहल पर शादी के दो महीने के अंदर धोखा देने का आरोप लगाया था. रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल' जिसमें वह एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हैं, का एक क्लिप इस वजह से वायरल हो गया. 

धनाश्री ने शो में यह बात की जिसके बाद फैन्स यह जानना चाह रहे थे कि क्या भारतीय क्रिकेटर ने वाकई ऐसा किया. हालांकि, चहल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया.

युजवेंद्र चहल ने धनाश्री के आरोपों को किया खारिज

हिन्दुस्तान टाइम्स से बात करते हुए युजवेंद्र चहल ने कहा कि वह एक खिलाड़ी हैं और धोखा नहीं देते. अगर कोई शादी के दो महीने में धोखा देता तो क्या वह शादी इतने लंबे समय तक चलती? “मेरे लिए यह चैप्टर खत्म हो चुका है, यह पूरी तरह बंद हो गया है. मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं और बाकी लोगों को भी ऐसा करना चाहिए.” उन्होंने कहा.

उन्होंने आगे कहा कि उनकी और धनाश्री की शादी करीब साढ़े चार साल तक चली. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर दो महीने में धोखा हुआ था, तो कोई इतने समय तक रिश्ता कैसे निभाता? उन्होंने दोहराया कि वह अपने अतीत से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी में अटके हैं. 

“अभी भी कई लोग उस बात को पकड़े हुए हैं, अभी भी उनका घर मेरे नाम से चल रहा है, तो वे ऐसा करते रह सकते हैं. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही मैं प्रभावित हूं. मुझे लगता है कि मैं इस चैप्टर के बारे में आखिरी बार बात कर रहा हूं.”

क्रिकेटर ने जोर देकर कहा कि उन्होंने इस चैप्टप को भुला दिया है. अगर कोई कुछ भी कहता है, तो वह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. सौ बातें कही जा रही हैं, लेकिन सच केवल एक है और जो लोग मायने रखते हैं, उन्हें यह पता है. 

“मेरे लिए यह चैप्टर बंद है. मैं इसे दोबारा कभी नहीं उठाना चाहता.” उन्होंने कहा, “मैं अपनी जिंदगी और अपने खेल पर ध्यान दे रहा हूं.”

उन्होंने अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बात करते हुए कहा कि वह फिलहाल सिंगल हैं और अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी आरामदायक है, वे खुश हैं, और उनकी मां भी खुश हैं.

