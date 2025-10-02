'राइज एंड फॉल' में मचा हंगामा, इस कंटेस्टेंट पर लगा धनश्री पर 'काला जादू' करने का आरोप, फैंस का फूटा गुस्सा

रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल' इन दिनों विवादों और ड्रामे के चलते लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. शो में हाल ही में हुई वाइल्ड कार्ड एंट्री- डांसर और सोशल मीडिया सेंसेशन मनीषा रानी के बाद जहां माहौल और दिलचस्प हुआ, वहीं एक ताजा घटनाक्रम ने दर्शकों को चौंका कर रख दिया है. 'रोडीज 19' और 'स्प्लिट्सविला X5' की विनर आकृति नेगी पर कुछ कंटेस्टेंट्स ने शो में काले जादू का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

हुआ यूं कि हालिया एपिसोड में आकृति नेगी ने यह फैसला लिया कि वह अब शो में किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगी और अकेले गेम खेलेंगी. इसी फैसले के बाद उनकी और धनश्री वर्मा के बीच तीखी बहस हो गई. बहस के बाद आकृति खुद से अलग जाकर बैठ गईं और अपने परिवार की याद में एक स्केच बनाना शुरू किया.

यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हुई. स्केच बनाते देख अर्जुन बिजलानी, अरबाज पटेल, मनीषा रानी और धनश्री वर्मा ने अचानक इस पर आपत्ति जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि आकृति किसी तरह का 'काला जादू' कर रही हैं. धनश्री ने यहां तक कहा कि उन्हें डर लग रहा है, जबकि मनीषा ने साफ तौर पर कहा कि आकृति को शो से बाहर कर देना चाहिए. अरबाज पटेल ने भी आकृति की हरकतों को "अजीब" बताया और कहा कि वह कुछ समझ नहीं पा रहे कि यह सब क्या हो रहा है.

सोशल मीडिया पर छिड़ा बवाल

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आई हैं. #StandWithAakriti ट्रेंड करने लगा है और फैंस आकृति नेगी के समर्थन में उतर आए हैं. कई यूजर्स ने आरोप लगाने वाले कंटेस्टेंट्स की आलोचना करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से बेबुनियाद और बचकाना हरकत है. एक यूजर ने लिखा, “परिवार का स्केच बनाना अगर काला जादू है, तो इंसानियत की परिभाषा बदलनी चाहिए.” वहीं, एक अन्य फैन ने कहा, “आकृति की शांति और संयम देखकर साफ होता है कि वह सबसे मैच्योर खिलाड़ी हैं.”

कौन हैं आकृति नेगी?

आकृति नेगी का जन्म 2002 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था. वह पेशे से सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 1.3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रुचि दिखाई. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम मॉडलिंग से की. इसके बाद 2023 में वह 'रोडीज 19: कर्म या कांड' का हिस्सा बनीं और फिर 2024 में एमटीवी के पॉपुलर शो 'स्प्लिट्सविला X5' की विनर रहीं.