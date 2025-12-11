भोजपुरी स्टार पवन सिंह मुंंबई में मछली भात खाने पहुंचे इस एक्ट्रेस के घर, लोग बोले रानी के घर आए बिहार के राजा

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं. बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करने के बाद अब वे लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 में नजर आने वाले हैं. इसी बीच वह मुंबई में मनीषा रानी के घर पहुंचे और वहां मछली-भात का लुत्फ उठाया. मनीषा रानी जो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं, अब ज्यादातर मुंबई में रहती हैं. पवन सिंह उनके घर पहुंचे और यह पल मनीषा ने अपने यूट्यूब व्लॉग में कैद किया.

10 दिसंबर 2025 को अपलोड किया गया यह व्लॉग तेजी से वायरल हो रहा है. व्लॉग से पहले मनीषा ने पवन सिंह के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने कैप्शन दिया, ‘बिहार के शेर के साथ एक शेरनी.' वीडियो में पवन सिंह सादगी भरे लुक में सिक्योरिटी के साथ मनीषा के घर आते दिखते हैं. मनीषा बताती हैं कि पवन को उनके घर की मछली की रेसिपी बेहद पसंद है, इसलिए वे फोन करके पहले से बनाने को कह देते हैं. इस बार भी बिग बॉस फिनाले के तुरंत बाद वे सीधे उनके घर चले आए.

मनीषा रानी का व्लॉग:

मनीषा ने व्लॉग में मजाकिया अंदाज में बताया कि फिनाले में पवन और सलमान खान दोनों को एक साथ देखकर वे कंफ्यूज हो गई थीं कि किसे देखें, क्योंकि दोनों ही उनके पसंदीदा हैं. फैंस इस व्लॉग को देखकर एक्साइटेड हैं और कमेंट्स में ‘बिहार के राजा आए रानी के घर' जैसे मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. पवन सिंह और मनीषा रानी की इस दोस्ती की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.