विज्ञापन

बिग बॉस के इस कंटेस्टेंट चल रही सलमान खान की दुश्मनी! बॉडीगार्ड शेरा ने मांगा नंबर और बोला...

बिग बॉस-19 के वीकएंड के वार के एपिसोड के दौरान एक मजेदार सेशन हुआ. बस यहीं सलमान खान की दुश्मनी की बात शुरू हुई. जबकि ये सब तो बड़े ही मजाकिया अंदाज में केवल टांग खींचने के लिए हो रहा था.

Read Time: 3 mins
Share
बिग बॉस के इस कंटेस्टेंट चल रही सलमान खान की दुश्मनी! बॉडीगार्ड शेरा ने मांगा नंबर और बोला...
बिग बॉस-19 को घरवालों को लोटपोट कर गई रवि गुप्ता की कॉमेडी
Social Media
नई दिल्ली:

रियलिटी टीवी की दुनिया में 'बिग बॉस' हमेशा से ही अपने जबरदस्त ड्रामे और मनोरंजन के लिए जाना जाता है. सीजन 19 भी शुरू से ही खूब चर्चा में रहा है और दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. इस बार शो में कंटेस्टेंट्स के बीच हो रही नोक-झोंक, दोस्ती और जबरदस्त टास्क ने शो को और भी दिलचस्प बना दिया है. लेकिन अब एक नए मेहमान की एंट्री ने दर्शकों का मजा दोगुना कर दिया है. मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन रवि गुप्ता 'बिग बॉस' के घर में पहुंचे और अपनी हाजिर जवाबी और मजेदार कॉमेडी से घर के माहौल को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है.  

रवि गुप्ता ने आते ही कंटेस्टेंट्स का जमकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उनकी बातों पर सलमान खान भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए. जियो हॉटस्टार ने इंस्टाग्राम पर शो का प्रोमो जारी किया, जिसमें रवि गुप्ता की एंट्री ने दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ा दी. इस प्रोमो में सलमान खान रवि का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें घरवाले कैसे लगे. इस पर मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए रवि बिना देरी किए रियल घरवालों के नाम लेते हुए कहते हैं कि सोहेल भाई, अरबाज भाई और शेरा भी उन्हें अच्छे लगते हैं. इस बात पर सलमान खान अपनी हंसी रोक नहीं पाते.

इसके बाद रवि धीरे-धीरे घर के बाकी सदस्यों से भी मजाक करते हैं और उन्हें जमकर रोस्ट करते हैं. प्रोमो में वह अमाल मलिक से कहते हैं, "अमाल भाई, जो दिन में इतना सुरीला है, रात में इतना भयानक खर्राटा कैसे ले सकता है?" प्रणित के बारे में उन्होंने कहा, "प्रणित, शेरा भाई का नंबर मांग रहा था. शेरा भाई ने पता है क्या बोला? जब बिग बॉस यह वाला खत्म हो जाएगा, सब लोग घर चले जाएंगे, तो तुम रहोगे अकेले, और सलमान भाई अलग से तुमसे मिलने के लिए आएंगे."

शो के नए अपडेट की बात करें तो बिग बॉस से जुड़े सोशल मीडिया पेजों के मुताबिक, इस हफ्ते चार लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं. मृदुल तिवारी, मालती चाहर, गौरव खन्ना और नीलम गिरी इस हफ्ते घर से बाहर जा सकते हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 19, Bigg Boss 19 Episodes, Bigg Boss 19 Updates, Bigg Boss 19 Instagram, Saman Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com