11 साल बाद बिलकुल बदल गई जोधा, अकबर की थी सबसे प्रिय रानी, लेटेस्ट फोटो देख फैंस रह गए हक्के-बक्के

जोधा अकबर फेम परिधि शर्मा की लेटेस्ट फोटो वायरल
जोधा अकबर फेम एक्ट्रेस परिधि शर्मा टीवी की एक नामी एक्ट्रेस हैं. परिधि ने सीरियल जोधा अकबर में अपने किरदार जोधा से लोगों के दिलों को जीत लिया था. परिधि ने अपनी सादगी से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था. बता दें, परिधि शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत तेरे मेरे सपने से की थी. हालांकि पहचान उन्हें रजत टोकस के साथ टीवी शो जोधा अकबर में काम करके मिली. शो में दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया था. परिधि शर्मा की बात हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि टीवी की जोधा की एक फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

परिधि शर्मा भले ही अब एक्टिंग में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें खूब एक्टिव देखा जाता है. कुछ समय पहले परिधि की एक फोटो सामने आई थी, जिसमें उन्हें बिना मेकअप देखा गया था. हालांकि बिना मेकअप परिधि बहुत खूबसूरत लग रही थीं, लेकिन कुछ लोग उन्हें इतने सालों बाद, वो भी बिना मेकअप देखकर पहचान नहीं पा रहे थे. इस फोटो में परिधि ने अपने सिंपल अवतार से लोगों का दिल जीत लिया था. फोटो में परिधि गार्डन में बैठकर मुस्कुराते हुए पोज देती दिखाई दे रही थीं. 11 साल बाद परिधि के इस ट्रांसफॉर्मेशन ने फैन्स को हैरान कर दिया था. लोगों का कहना था कि वे ग्यारह साल बाद आज भी उतनी ही खूबसूरत दिखती हैं.

फोटो को शेयर करते हुए परिधि शर्मा ने इसके कैप्शन में लिखा है, 'नेचर में'. इसके साथ ही उन्होंने रेड हार्ट इमोजी भी बनाया है. परिधि के इस पोस्ट पर फैन्स के ढेरों कमेंट्स आए. एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'बिना मेकअप भी खूबसूरत. इसे कहते हैं नेचुरल ब्यूटी'. तो एक अन्य ने लिखा, 'ये वही जोधा अकबर की खूबसूरत जोधा है?'. तो वहीं एक अन्य ने लिखा, 'सादगी ही आपकी नेचुरल ब्यूटी है'. इस तरह से इस फोटो पर लोगों के जमकर रिएक्शन आए हैं.

