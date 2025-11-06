विज्ञापन

ऑनस्क्रीन रोमांस, ऑफस्क्रीन साइलेंस...जब जोधा-अकबर के जोधा और अकबर ने सेट पर नहीं की बात, परिधि शर्मा ने बताई वजह

2013 से 2015 पर टीवी पर आया शो जोधा अकबर तो आपको याद होगा, जिसमें परिधि शर्मा और रजत टोकस ने जोधा और अकबर का रोल प्ले किया था. लेकिन आपर जानते हैं सेट पर दोनों के बीच किस तरह की केमेस्ट्री थी?

'जोधा अकबर' की जोधा ने बताया कैसा था अकबर से सेट पर रिश्ता

जोधा अकबर टीवी की उन कहानियों में से एक थी जिसने हर घर में इतिहास को जिंदा कर दिया था. रजत टोकस और परिधि शर्मा की जोड़ी ने दर्शकों को अकबर और जोधा के रूमानी रिश्ते में डुबो दिया था. लेकिन असल जिंदगी में दोनों के बीच एक अजीब सी दीवार थी. क्या आप जानते हैं कि ऑन स्क्रीन बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाने वाले रजत और परिधि आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और दोनों के बीच मनमुटाव भी थे. इस बारे में खुद परिधि शर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया. सेट पर 'कट' की आवाज आते ही दोनों अपने-अपने कोनों में लौट जाते थे.

परिधि ने तोड़ी चुप्पी

हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में परिधि शर्मा ने रजत टोकस के साथ अपने रिश्ते पर बात की. उन्होंने कहा, 'हर किसी के साथ बॉन्ड बनाना जरूरी नहीं होता. लेकिन जब कैमरा चालू होता था, हम बस जोधा और अकबर बन जाते थे.'उन्होंने बताया कि दोनों ही अपने किरदारों को लेकर बहुत डेडिकेटेड थे और यही वजह थी कि ऑनस्क्रीन उनकी केमिस्ट्री इतनी असली लगती थी.

सेट पर क्यों बढ़ी दूरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रजत का स्वभाव थोड़ा रिजर्व था जबकि परिधि ज्यादा सोशल थीं. दोनों की वर्किंग स्टाइल अलग थी. परिधि इमोशनल अप्रोच रखती थीं और रजत बेहद प्रोफेशनल. इंटीमेट सीन के दौरान परिधि की झिझक और रजत का स्ट्रिक्ट रवैया भी दूरी की वजह बना. कहा जाता है कि कैमरा बंद होते ही दोनों एक-दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाते थे.

रजत ने कही अपनी बात

रजत टोकस ने एक इंटरव्यू में इन अफवाहों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि वो काम और निजी जिंदगी को हमेशा अलग रखते हैं. चाहे जो भी हो, दर्शकों के लिए जोधा अकबर आज भी टीवी के सुनहरे दौर की याद है. ऑनस्क्रीन प्यार सच्चा था, चाहे ऑफस्क्रीन सन्नाटा ही क्यों न रहा हो.

