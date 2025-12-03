जोधा अकबर के 'अकबर बादशाह' 11 साल बाद दिखने लगे ऐसे, दिखा चेहरे पर वहीं खूंखार लुक, फैंस बोले- क्या हुआ ये

जोधा अकबर के एक्टर रजत टोकस टीवी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम रहे हैं. रजत टोकस ने पृथ्वीराज चौहान और जोधा अकबर जैसे सुपरहिट शो किए हैं. हालांकि अब रजत टोकस एक्टिंग में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन उनके फैन्स उन्हें आज भी याद करते हैं. रजत टोकस ने अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया. उन्होंने जो भी किरदार निभाए, उन पर खूब जंचे. रजत टोकस के फैन्स अब भी उन्हें पर्दे पर देखने को बेताब नजर आते हैं. अगर आप भी रजत टोकस के फैन हैं और काफी दिनों से उनकी कुछ खैर खबर नहीं मिली तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज के इस पोस्ट में हम आपके लिए रजत टोकस की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें लेकर आए हैं.

बदला रजत टोकस का लुक

कुछ समय पहले रजत टोकस ने अपनी एक फोटो इंस्टा हैंडल पर शेयर की है, जो फैन्स द्वारा खूब पसंद की जा रही है. इस तस्वीर में रजत का लुक हैरान कर देने वाला है. रजत के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ देखकर फैन्स उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं. लेकिन उनकी मासूम सी स्माइल अब भी लोगों को उनका दीवाना बना रही है. इस फोटो में रजत नीले रंग की स्वेटशर्ट में दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कोई कैप्शन नहीं दिया है.

रजत की फोटो को देखने के बाद फैन्स ने ताबड़तोड़ रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा है, 'टचवुड स्माइल को नजर ना लगे'. तो एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'आप वापस एक्टिंग में कब आएंगे. फैन्स आपको मिस कर रहे हैं'. वहीं एक अन्य ने लिखा है, 'राजा से रंक बन गया'. बता दें रजत टोकस ने साल 2015 में अपनों लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सृष्टि नैयर से शादी कर ली थी, जिनके साथ वे खुशहाल शादीशुदा जीवन बिता रहे हैं.