बिग बॉस फेम कपल ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा इन दिनों चर्चा में हैं. जहां दोनों के ब्रेकअप को लेकर कयास लगा रहे हैं तो वहीं कहा जा रहा है कि अविनाश मिश्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया है. इसी बीच ईशा सिंह ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए लिखा, कृपया मुझे उस स्थिति तक न धकेलें जहां मुझे हर एक सबूत सामने लाना पड़े. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन सामने आए. जबकि एक्ट्रेस ईशा सिंह के मुंहबोले भाई और रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी रजत दलाल ने एक्टर अविनाश मिश्रा पर तीखा वार किया और उनके धोखे को बेनकाब करने की धमकी दी.

छोटी बहन के सपोर्ट में आए रजत दलाल

ईशा को अपनी छोटी बहन मानने वाले रजत दलाल ने सोशल मीडिया पर अविनाश को आड़े हाथ लिया और उनसे दूर रहने के लिए आगाह किया. दरअसल, यह तब हुआ जब हाल ही में अविनाश को एक क्लब में “बेवफा निकली है तू” गाना बजाते हुए देखा गया, जिससे सोशल मीडिया पर काफी चर्चा शुरू हो गई. एक वीडियो मैसेज में, रजत ने कहा, “मेरी सोशल मीडिया पेजों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर आप कुछ भी पोस्ट करें, तो पहले सच्चाई पता कर लें और उसके बाद ही पोस्ट करें.”

अविनाश को दी चेतावनी

इसके बाद रजत ने ईशा और अविनाश के बारे में बात करते हुए कहा, “मैंने उसे चार बार प्यार से समझाया है कि ईशा से दूर रहो. हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया है. तुम अपना काम करते रहो और हमसे दूर रहो. अब वह क्लब में गा रहा है कि तुम बेवफा निकले हो. तुम आखिर क्या प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हो? क्या यह दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत शरीफ हो और तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है?” तो भाई, सुधर जाओ. ऐसी चीज पोस्ट मत करो कि लोग तुम पर झुकें. इतने मासूम और प्यारे मत बनो. यहां कोई खतरे के स्टंट नहीं हैं. यहां तुम्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी. सब कुछ चल जाएगा. मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये स्टंट बंद करो. अपनी जिंदगी अच्छे से जियो. तुमने जो करना था, कर लिया. हमसे दूर रहो."

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आगे उन्होंने कहा, "और भाई, मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि जिम्मेदारी से पोस्ट करें. देखकर कि क्या सच है और क्या झूठ. अगर किसी से गलती हो जाए, तो समझ में आता है. आप न्यूज बनाकर डाल देते हो. लेकिन कोई और स्टंट कर रहा है, तो किसी और का नाम क्यों डाल रहे हो? मैं शांत रहने, प्यार से रहने और शांति बनाए रखने की बहुत कोशिश करता हूं. लेकिन कोई न कोई आकर पंगे ले ही लेता है.”

ईशा सिंह ने क्या कहा

मामला तब शुरू हुआ जब 'बिग बॉस 18' के दौरान करीब आने वाले ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा ने कथित तौर पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया और सोशल मीडिया से अपनी साथ वाली तस्वीरें हटा दीं. ईशा की माँ का बताया जा रहा एक वॉयस नोट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने अविनाश पर ईशा को धोखा देने का आरोप लगाया. न तो इस ऑडियो की सच्चाई की पुष्टि हुई है और न ही धोखा देने के आरोपों की. हालांकि बाद में ईशा ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "मेरी खामोशी और अपनी शांति बनाए रखने के फैसले को कभी भी ऐसा न समझें कि मैं जरूरत पड़ने पर बोल नहीं सकती. जो इंसान यह उपदेश दे रहा था कि रिश्ते निजी होते हैं और उन्हें सार्वजनिक मनोरंजन का जरिया नहीं बनाना चाहिए. अब क्या हुआ? अब आप खुद ही चीजों का मजाक बना रहे हैं और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें परोस रहे हैं? आप एक तरफ प्राइवेसी की बात नहीं कर सकते और दूसरी तरफ ठीक इसके उलट काम नहीं कर सकते. कृपया मुझे उस स्थिति तक न धकेलें जहां मुझे अंजाम की परवाह किए बिना, सही नामों के साथ हर एक सबूत सामने लाना पड़े. मैं पहले ही किसी पर भरोसा करने की गलती कर चुकी हूं, जिसने बाद में मुझे धोखा दिया और चूंकि कुछ लोगों के लिए मूव ऑन करना बहुत आसान है, तो चलिए मैं भी ऐसा ही करने की कोशिश करती हूं."

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