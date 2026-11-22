मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने एक बार बताया था कि उन्होंने खुद से डांस सीखा है और अपने सफर के दौरान उन्हें इंडस्ट्री के लोगों से काफी मदद मिली. इस दिवंगत कलाकार का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वह अभिनेत्री किरण जुनेजा से बात करती नजर आ रही हैं. 'वेव्स ओटीटी' द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में वह इंडस्ट्री में अपने सफर को याद कर रही हैं. वीडियो में उन्होंने कहा, "मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी. मैंने कभी किसी से डांस नहीं सीखा. मेरा कोई गुरु नहीं है. मेरी गुरु मेरी परछाईं है, जिसने मुझे रास्ता दिखाया - मैडम साधना, जो अब हमारे बीच नहीं रहीं. और मुझे 'कंपोजिशन' (नृत्य की रचना) के बारे में राजकुमार संतोषी के पिता पीएल संतोषी ने सिखाया. वे फिल्म की जान हैं. उन्होंने ही मुझे सिखाया."

सरोज खान ने रोते रोते शूट किया था ये गाना

इसके बाद उन्होंने एक किस्सा बताया, जब उन्हें एक गाने में अपनी कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आई थी, तो वह रोते हुए ही डांस करने लगी थीं. उन्होंने कहा, “मुझे कुछ नहीं पता था, मैं डांस करती थी, तो एक फिल्म में उन्हें राधा-कृष्ण चाहिए थे. मुझे याद है, मुझे राधा बनाया गया था. मेरी कॉस्ट्यूम अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं रोने लगी और नाज, बेबी नाज जो एक बड़ी कलाकार थीं और मुझसे उम्र में बड़ी भी थीं, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे - उन्हें कृष्ण बनाया गया क्योंकि उन्हें डांस करना नहीं आता था. मुझे याद है कि मैं रोते हुए वह डांस कर रही थी, क्योंकि मेरी कॉस्ट्यूम अच्छी नहीं थी. लेकिन हमने वह गाना किया.” यह फिल्म 1953 में आई और इसका नाम आगोश था. इस फिल्म में नूतन, नासिर खान लीड रोल थे. बेबी नाज और सरोज खान दोनों ने ही इस फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था.

माधुरी और श्रीदेवी के साथ दिए यादगार गाने

सरोज खान को भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली कोरियोग्राफरों में से एक माना जाता है. उनका करियर 4 दशकों से भी लंबा रहा और उन्होंने 2,000 से ज्यादा गानों में कोरियोग्राफी की. उन्होंने भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों को सिनेमाई कहानी कहने के अंदाज के साथ मिलाकर बॉलीवुड डांस को पूरी तरह बदल दिया. श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के साथ उनके यादगार काम से 'हवा हवाई', 'एक दो तीन', 'धक धक करने लगा', 'चोली के पीछे' और 'डोला रे डोला' जैसे बेहतरीन गाने सामने आए. उन्हें कोरियोग्राफी के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले.

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