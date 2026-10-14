राहुल वैद्य ने सबके सामने खोला बेडरूम सीक्रेट! अनकम्फर्टेबल हुईं पत्नी दिशा परमार

सिंगर राहुल वैद्य के एक पर्सनल कमेंट की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. इसके बाद से उनकी और दिशा परमार की शादीशुदा जिंदगी भी चर्चा में है. रियलिटी शो 'पति, पत्नी और पंगा' में राहुल से उन पांच चीजों के बारे में बताने को कहा गया जो दिशा शादी से पहले करती थीं लेकिन अब नहीं करतीं. जवाब में सिंगर ने एक ऐसा कमेंट किया जिसे म्यूट कर दिया गया लेकिन दर्शकों ने उनके इशारे का मतलब उनकी सेक्स लाइफ से निकाला.

शो में मौजूद दूसरे मेहमान भी उनके जवाब से हैरान दिखे. दिशा ने रिएक्शन देते हुए पूछा, "क्या तुम पागल हो?" वहीं अर्चना पूरन सिंह ने कहा, "क्या!" दीपिका सिंह को भी यह कहते हुए सुना गया, "टीवी पर यह बोलना अलाउड नहीं है". राहुल ने पलटकर कहा, "लोगों को बहुत दिलचस्पी है कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है". इस पर अर्जुन बिजलानी की पत्नी नेहा स्वामी ने कहा, "तुम ही तो बता रहे हो". दिशा राहुल के इस कमेंट से थोड़ी ऑक्वर्ड दिखीं और उन्होंने अपना सिर झुका लिया. उन्होंने कहा, "अरे कुछ मत बोलो, तुम गलत ही बोलोगे".

इस मोमेंट का क्लिप ऑनलाइन वायरल हो गया है, जिसमें कई लोगों ने राहुल के जवाब को गलत बताया है और कैमरे पर ऐसी पर्सनल बात करने के उनके फैसले पर सवाल उठाए हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह अपनी पत्नी का अपमान है". एक और यूजर ने कहा, "अगर उन्होंने सच में ऐसा कहा है तो यह बहुत घटिया बात है. लेकिन अगर कपल अपनी पर्सनल लाइफ से पैसे कमाना चाहता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता (जैसी जिसकी सोच)".

यह भी पढ़ें: अर्जुन बिजलानी की पत्नी की टीशर्ट पर अल्लाह शब्द को लेकर विवाद, पाकिस्तानी एक्ट्रेस बोली- शर्म करो

एक ने कमेंट किया, "यह पूरी तरह से अपनी पत्नी का अपमान और बेइज्जती करने के बारे में है". एक कमेंट में लिखा था, "उस वर्ड को बीप करने के बजाय, वे कम से कम उस हिस्से को काट सकते थे या दोबारा शूट कर सकते थे... अगर वह बेवकूफ है तो शो बनाने वाले कम से कम बेहतर काम कर सकते थे". एक दर्शक ने कहा, "हमेशा सोचती रहूंगी कि दिशा ने उनमें क्या देखा". राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी जुलाई 2021 में हुई थी. इस कपल ने सितंबर 2023 में अपनी बेटी नव्या का स्वागत किया.