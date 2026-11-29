Yeh Prem Mol Liya Box Office Collection Day 2: आयुष्मान खुराना और शर्वरी वाघ की सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित फैमिली फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है. पहले दिन की तुलना में फिल्म की कमाई में दूसरे दिन यानी शनिवार को उछाल देखने को मिला है, जो कि फिल्म को मिले पॉजीटिव रिस्पॉन्स से कहा जा सकता है. वहीं इसी के साथ दो दिन के कलेक्शन के साथ फिल्म 20 करोड़ के करीब पहुंच गई है, जिसके बाद देखना होगा कि पहले वीकेंड पर फिल्म का कलेक्शन कितना हो पाता है. तो आइए आपको बताते हैं ये प्रेम मोल लिया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 सैटर्डे...

ये प्रेम मोल लिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

रिलीज के पहले दिन की शुरुआत के बाद दूसरे दिन सैटरडे का फायदा ये प्रेम मोल लिया को मिला है. सैकनिल्क के अनुसार, फ्राइडे को फिल्म ने 4 करोड़ की कमाई हासिल की थी, जिसके बाद दूसरे दिन सैटरडे को फिल्म की कमाई 5.25 करोड़ पहुंच गई, जो कि 7,126 शोज से हासिल हुई. वहीं 31.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दूसरे दिन पहले दिन के मुकाबले देखी गई.

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ये प्रेम मोल लिया का दो दिनों में कलेक्शन

ये प्रेम मोल लिया ने भारत में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 9.25 करोड़ का हासिल किया. जबकि ग्रॉस कलेक्शन 11 करोड़ तक पहुंचा. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई 18.75 करोड़ हो गई है. इसके बाद उम्मीद है कि पहले वीकेंड पर फिल्म 25 करोड़ तक की कमाई हासिल कर लेगी.

रामायण का जलवा बरकरार

इस हफ्ते भले ही ये प्रेम मोल लिया ने दर्शकों का ध्यान खींचा हो. लेकिन पिछले 3 हफ्तों से रामायण दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है. इसी का रिजल्ट है कि फिल्म ने भारत में 1024.51 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई 1568.80 करोड़ रही है, जिसमें 523.10 करोड़ ग्रॉस और 1045.70 करोड़ इंडिया ग्रॉस शामिल है.

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