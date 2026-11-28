शुक्रवार 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में म्यूजिक, पंजाब की शान और एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ के एक दमदार मैसेज दिया. वह अपना 'ऑरा इंडिया टूर 2026' लेकर आए थे. कॉन्सर्ट से पहले मिली बम की धमकियों के बीच दिलजीत दोसांझ ने मंच से ही इस सिचुएशन पर बात की. उन्होंने सुरक्षा के डर के बावजूद वहां पहुंचने वाले हजारों फैन्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वे डर को अपनी शाम पर हावी नहीं होने देंगे.

दिलजीत दोसांझ ने बम की धमकियों का जिक्र करते हुए कहा कि वे इन्हें अपने कॉन्सर्ट पर असर नहीं डालने देंगे. उन्होंने क्राउड से कहा, "हम दिलजीत को बम से उड़ा देंगे, वाह, वाह, वाह! अगर आप लोग नहीं डर रहे हैं, तो क्या मुझे डरना चाहिए? आप सभी को सलाम!" उन्होंने आगे बताया कि इन धमकियों का मकसद लोगों को डराना और उन्हें उनके शो में आने से रोकना था. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा बार-बार क्यों हो रहा है. मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ प्यार है, भले ही आप बम फेंकें."

कॉन्सर्ट से पहले मिली बम की धमकियों के बावजूद, हजारों फैन्स वहां पहुंचे. सिंगर ने 'मोरनी' गाने के साथ शुरुआत की और पंजाबी म्यूजिक और जश्न से भरी इस शाम का माहौल बना दिया. ट्रेडिशनल पंजाबी ड्रेस पहने दोसांझ ने इसके बाद '5 तारा', 'क्लैश', 'लवर', 'सांसों की माला', 'इक कुड़ी' और 'किन्नी किन्नी' जैसे गाने गाए, जिन पर फैन्स झूमते और गाते नजर आए. एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ​​ने मंच पर अचानक आकर सबको चौंका दिया और 'चार्मर' गाने पर दोसांझ का साथ दिया. दोसांझ ने सोशल मीडिया रील्स के जरिए इस गाने को पॉपुलर बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया, जो उस शाम का एक यादगार मोमेंट बन गया.

यह भी पढ़ें: 53 साल पुराना मुमताज का गाना, सहरी बाबू की वजह से बढ़ी थी हसीना की उलझन, आशा भोसले की आवाज ने घोली थी शरारत