विज्ञापन

धर्मेंद्र की नातिन को क्या आपने देखा ? सनी और बॉबी की लाडली प्रेरणा लाइमलाइट से रहती हैं कोसो दूर, करती हैं ये काम, जीती हैं बेहद सादा जीवन

धर्मेंद्र की पोती प्रेरणा गिल ने फिल्मी दुनिया से दूर रहकर साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाई है. वह एक सफल लेखिका और संपादक हैं, जो दिल्ली में अपने परिवार के साथ सादगी भरा जीवन जीती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
धर्मेंद्र की नातिन को क्या आपने देखा ? सनी और बॉबी की लाडली प्रेरणा लाइमलाइट से रहती हैं कोसो दूर, करती हैं ये काम, जीती हैं बेहद सादा जीवन
धर्मेंद्र की नातिन को क्या आपने देखा ?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अपने परिवार की तरह ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वे अक्सर अपनी ज़िंदगी, पुरानी यादों और फार्महाउस की झलकियां फैन्स के साथ शेयर करते रहते हैं. धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी उनके पोस्ट पर प्यार भरे रिएक्शन देते हैं. देओल परिवार हमेशा से ही अपनी आपसी बंधन और सादगी के लिए जाना जाता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र की पोती प्रेरणा गिल फिल्मों की चमक-दमक से दूर रहते हुए भी अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं.
 

साहित्य की दुनिया में अपना नाम बनाया

देओल परिवार जहां फिल्मों और मनोरंजन की दुनिया में मशहूर है, वहीं प्रेरणा गिल ने इस राह से हटकर साहित्य की दुनिया में अपना नाम बनाया है. प्रेरणा, धर्मेंद्र की दूसरी बेटी विजेता देओल की बेटी हैं और उन्होंने कम उम्र में ही लेखन को अपना करियर चुना. बॉलीवुड से दूरी बनाए रखते हुए भी प्रेरणा ने साहित्य के क्षेत्र में अपने टैलेंट को दिखाया है.
 

ऑथर और एडिटर के रूप में प्रेरणा गिल की पहचान
प्रेरणा गिल अब तक चार किताबें लिख चुकी हैं. उनकी पहली किताब साल 2015 में पब्लिश हुई थी, जबकि जनवरी 2025 में उनका कविता संग्रह ‘मीनवाइल (Meanwhile)' रिलीज हुआ, जिसे साहित्य प्रेमियों ने खूब सराहा. उनकी लेखनी में गहराई, भावनात्मकता और आधुनिक सोच का बैलेंस दिखाई देता है. वह एक एडिटर के रूप में भी काम कर चुकी हैं और युवाओं को लेखन के माध्यम से अपनी आवाज़ ढूंढने के लिए प्रेरित करती हैं.

बेहद सादगी भरी लाइफ

फिल्मी चमक से दूर, प्रेरणा दिल्ली में अपने पति पुलकित देवड़ा, जो एक जाने-माने वकील हैं, के साथ सादा और खुशहाल जीवन जी रही हैं. दोनों ने 2017 में शादी की थी. प्रेरणा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फैमिली मूमेंट्स, कविताओं और जीवन के अनुभवों को शेयर करती रहती हैं, जिससे उनकी सादगी और गहराई झलकती है.

देओल परिवार से गहरा रिश्ता

हालाँकि प्रेरणा फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनका अपने मामा सनी देओल, बॉबी देओल और अभय देओल के साथ बहुत गहरा रिश्ता है. उनके चचेरे भाई करण देओल की शादी में प्रेरणा की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा था. सनी और बॉबी ने उनकी किताबों को सोशल मीडिया पर सपोर्ट देकर यह दिखाया कि देओल परिवार केवल सिनेमा में ही नहीं, बल्कि साहित्यिक प्रतिभा को भी बराबर सम्मान देता है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Prerna Gill Author, Sunny Deol Niece, Prerna Gill Bio, Prerna Gill Photo Video, Prerna Gill Sunny Deol Bobby Deol
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com