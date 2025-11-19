विज्ञापन

बिग बॉस में पलटा वोटिंग का गेम! गौरव-फरहाना नहीं इस 'अंडरडॉग' कंटेस्टेंट को मिले सबसे ज्यादा वोट, बन सकते हैं विनर

सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है. 24 अगस्त से शुरू हुए इस सीजन में कई ट्विस्ट और शॉकिंग एविक्शन देखने को मिले. अभिषेक बजाज और नीलम-मृदुल तिवारी के बाहर होने के बाद अब सिर्फ 9 कंटेस्टेंट फिनाले की रेस में बचे हैं.

वोटिंग में सबसे आगे चल रहे हैं प्रणित मोरे
सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है. 24 अगस्त से शुरू हुए इस सीजन में कई ट्विस्ट और शॉकिंग एविक्शन देखने को मिले. अभिषेक बजाज और नीलम-मृदुल तिवारी के बाहर होने के बाद अब सिर्फ 9 कंटेस्टेंट फिनाले की रेस में बचे हैं. जैसे-जैसे शो अंत के करीब जा रहा है, फैंस की वोटिंग और बहस भी तेजी से बढ़ रही है. जियो हॉटस्टार पर जहां वोटिंग जारी है, वहीं सोशल मीडिया पर भी दर्शक खुलकर बता रहे हैं कि उनका फेवरेट कौन है और किसे ट्रॉफी अपने नाम करनी चाहिए. हैरानी की बात यह है कि फैंस की पसंद फरहाना और गौरव नहीं, बल्कि कोई और आ रहा है.

सोशल मीडिया वोटिंग में नंबर 1 कौन?

बिग बॉस 19 डॉट वोट की लेटेस्ट लिस्ट के अनुसार, दर्शकों का दिल जिस कंटेस्टेंट ने सबसे ज्यादा जीता है, वह हैं प्रणित मोरे. उन्हें अब तक 23,392 वोट (30%) मिले हैं, जो सभी प्रतिभागियों में सबसे ज्यादा हैं. दूसरे नंबर पर हैं गौरव खन्ना, जिन्हें 20,444 वोट (26%) मिले हैं. तीसरी पोजीशन पर फरहाना भट्ट, जबकि चौथे स्थान पर अशनूर कौर हैं.

प्रणित मोरे क्यों बन रहे हैं फैंस के फेवरेट?

शो की शुरुआत में प्रणित मोरे को एक अंडरडॉग के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपनी समझदारी, तर्क और मजबूत स्टैंड से दर्शकों को प्रभावित किया. शो में दो बार उन्होंने ऐसी चालें चलीं जिनसे गेम का पूरा माहौल बदल गया. पहली बार, सलमान खान द्वारा दी गई पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर अभिषेक कुमार को एलिमिनेट कर दिया. दूसरी बार, हाल ही में रोहित शेट्टी के सामने उन्होंने अपने दोस्त कहे जाने वाले गौरव खन्ना को धोखा देकर शहबाज का सपोर्ट किया, जिसके बाद दोनों के बीच कोल्ड वॉर साफ दिखाई दिया.

प्रणित के इन मूव्स से यह साफ है कि वह सिर्फ खेल नहीं रहे, बल्कि गेम को अपने हिसाब से चला भी रहे हैं. फिनाले में उनकी जगह लगभग पक्की मानी जा रही है.

