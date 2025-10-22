पवित्रा पूनिया ने कर ली सगाई, खूबसूरत तस्वीरों के साथ ऑफीशियल किया अपना रिश्ता

पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस पवित्रा पूनिया, जो ‘ये हैं मोहब्बतें' और ‘गीत - हुई सबसे पराई' जैसे टीवी शो के लिए जानी जाती हैं, ने बुधवार (22 अक्टूबर) को एक अनजान व्यक्ति के साथ अपनी सगाई की अनाउंसमेंट की. Locked in love made it official #पवित्रापूनिया जल्द ही बनेंगी श्रीमती __ #एनएस.”

उन्होंने इंस्टाग्राम पर बीच पर हुए ड्रीमी प्रपोजल की तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा. पहली तस्वीर में उनके मंगेतर को एक घुटने पर बैठकर पवित्रा को अंगूठी के साथ प्रपोज करते हुए देखा जा सकता है. दूसरी तस्वीरों में एक्ट्रेस के प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद दोनों को गले लगाते हुए दिखाया गया है.

सभी तस्वीरें इस तरह खींची गई हैं कि पवित्रा के मंगेतर का चेहरा छिपा रहे. हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने “दोबारा प्यार पाने” के बारे में बात की थी. इससे पहले वह एक्टर और बिग बॉस 14 के को-कंटेस्टेंट एजाज खान के साथ सगाई में थीं. दोनों ने लगभग तीन साल तक डेटिंग की थी, लेकिन 2023 में उनका रिश्ता खत्म हो गया.

पवित्रा ने कहा कि वह अपने नए पार्टनर और उनके परिवार के साथ विदेश में दिवाली मनाएंगी. उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, “वह अमेरिका से एक बिजनेसमैन हैं, बिल्कुल भी एक्टर नहीं. एक शानदार इंसान, दयालु. हम काफी समय से साथ हैं, और यह सही लगता है.”



इससे पहले एक्ट्रेस ने एजाज खान के साथ अपने ब्रेकअप की वजह के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा, “हमारे विचार मेल नहीं खाते थे. आप बहुत कोशिश करते हैं. लोगों को यह शक होता है कि तीन साल बाद भी आपको पता चलता है कि आपकी सोच मेल नहीं खाती. ऐसे रिश्ते में क्यों रहना जिसमें कॉम्पलेक्सिटि आनी तय हो. इसे खत्म करना बेहतर है.”

एक रिश्ते के बाद, पवित्रा अब अपने नए प्यार को निजी रखने की कोशिश कर रही हैं, अपने अमेरिका-स्थित व्यवसायी मंगेतर की पहचान को सार्वजनिक नजरों से छिपाते हुए इस नए अध्याय को सावधानी के साथ शुरू कर रही हैं.

