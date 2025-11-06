वो एक्टर, जिसे मां की मौत के बाद पता चला बहन का वजूद, गर्लफ्रेंड ने लगाया यौन शोषण का आरोप, 6 महीने तक रहा अंडरग्राउंड

टीवी और फिल्मों में अपनी पहचान बना चुके एजाज खान की जिंदगी किसी इमोशनल फिल्म की कहानी जैसी रही है. बचपन में मां को खो दिया, पिता से सख्त अनुशासन सीखा, और फिर जिंदगी ने ऐसे-ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो हर बार खुद को फिर से खड़ा करने के लिए मजबूर हो गए. मां की मौत के बाद पता चला कि उनकी एक बहन भी है. लेकिन उससे मिलने में उन्हें 13 साल लग गए. वहीं जब करियर चमकने लगा, तब प्यार में धोखा और यौन शोषण के आरोपों ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया.

मां की मौत के बाद पता चला बहन का राज

एजाज खान का बचपन बेहद कठिनाइयों से भरा था. जब वो स्कूल में थे, तब उनकी मां का निधन हो गया. मां के जाने के बाद ही उन्हें पता चला कि उनकी एक बहन भी है, जो हैदराबाद में रहती थी. लेकिन किस्मत ने ये मुलाकात इतनी देर से करवाई कि एजाज को उस बहन से मिलने में पूरे 13 साल लग गए. बाद में जब दोनों मिले तो एजाज ने बहन की शादी तक खुद करवाई. उनके पिता ने ही उन्हें पाला और हमेशा ये सिखाया कि जिंदगी में ईमानदारी और अनुशासन सबसे जरूरी हैं. एजाज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में बहुत कुछ सहा, लेकिन पापा ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया.

प्यार में धोखा और अंधेरे में बीते महीने

जिंदगी भर के स्ट्रगल के बाद टीवी के पॉपुलर शो ‘काव्यांजलि' से एजाज को खूब पहचान मिली. 2007 में उन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया और ‘तनु वेड्स मनु' जैसी फिल्मों में नजर आए. लेकिन जब करियर उड़ान भरने को था, तभी उनकी पर्सनल लाइफ बिखर गई. जिस लड़की से वो प्यार करते थे, उसी ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया. एजाज ने एक टॉक शो में बताया था कि केस दर्ज होने के बाद वो इतने टूट गए कि छह महीने तक अंडरग्राउंड रहे. मुंबई छोड़ दी, फोन बंद कर दिया और गुजारा करने के लिए बर्तन धोए. उस दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा था, .उसने मेरा घर, मेरे कुत्ते, सब कुछ छीन लिया. कठिन दौर के बाद एजाज ने दोबारा खुद को संभाला और आज फिर से एक्टिंग और जिंदगी दोनों पर फोकस कर रहे हैं.