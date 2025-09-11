Bigg Boss 19: इस वीकेंड का वार सलमान खान की छुट्टी, 18 साल बाद शो को होस्ट करने आ रहा ये स्टार

टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपना तीसरा हफ्ता पूरा करने जा रहा है. इस बार का सीजन अपने पहले ही दिन से इंटरेस्टिंग है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बीते दो हफ्ते में एक भी कंटेस्टेंट शो से बेघर नहीं हुआ है. शो के तीसरे वीकेंड का वार पर सबकी नजर टिकी हुई है कि कौन होगा वो कंटेस्टेंट जिसका शो से सबसे पहले पत्ता साफ होगा, लेकिन दर्शकों के लिए इससे भी बड़ा झटका यह होगा कि इस वीकेंड का वार सलमान खान शो को होस्ट करते नहीं दिखेंगे. सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी रहेंगे. जानिए फिर कौन होस्ट करेगा वीकेंड का वार.

कौन होस्ट करेगा बिग बॉस 19?

सलमान खान लद्दाख में हैं और अपनी फिल्म की शूटिंग निपटाने में लगे हैं. इस बीच कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार को होस्ट करेंगे. दरअसल, इन दोनों मजेदार स्टार की कोर्ट रूम कॉमेडी ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 रिलीज होने जा रही है और इसलिए ये दोनों अपनी फिल्म के प्रमोशन के चलते शो को होस्ट भी करेंगे. 13 और 14 सितंबर को वीकेंड का वार एपिसोड में अक्षय और अरशद शो के घरवाले और दर्शकों को बतौर वकील हंसाने वाले हैं. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस वीकेंड का वार बहुत मस्ती होने वाली हैं.



कब रिलीज होगी फिल्म

आपको बता दें, सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म जॉली एलएलबी 3 आगामी 19 सितंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ-साथ सौरभ शुक्ला भी बतौर जज नजर आने वाले हैं. फिल्म में हुमा कुरैशी लीड एक्ट्रेस होंगी. साल 2013 में फिल्म का पहला पार्ट आया था और साल 2017 में फिल्म दूसरा पार्ट रिलीज हुआ था. फिल्म के दोनों पार्ट हिट हो चुके हैं और अब देखना होगा कि जगदीश त्यागी (अरशद वारसी) और जग्दीश्वर मिश्रा (अक्षय कुमार) बतौर वकील कौन बाजी मारेगा.



