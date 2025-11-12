बिग बॉस से निकलने के बाद नीलम गिरी ने बताया एलिमिनेशन के बाद क्या-क्या होता है, 'हमें 15-20 मिनट....'

भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी रविवार (9 नवंबर) को बिग बॉस 19 से बाहर हो गईं. नीलम का सफर बेहद रोमांचक रहा. उन्हें पहले ही हफ्ते में नॉमिनेट किया गया था और उन्हें अक्सर कमजोर कंटेस्टेंट में से एक करार दिया गया. वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान ने यहां तक कहा कि नीलम अपनी पर्सनैलिटी दिखाए बिना ही 11 हफ्ते तक टिक पाईं. इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल के साथ उनकी गहरी दोस्ती को भी उनके खेल के उतनी मजबूती से आगे न बढ़ पाने की एक वजह बताया गया. अब स्क्रीन के साथ एक खास बातचीत में नीलम ने तान्या के साथ अपने रिश्ते का बचाव किया है और बताया है कि एक कंटेस्टेंट के घर से बाहर निकलने के बाद असल में क्या होता है.

शो के साथ शुरुआत में तालमेल बिठाने में उन्हें कितनी मुश्किल हुई, इस बारे में बात करते हुए नीलम ने कहा, "पहले हफ्ते में मैं बहुत डरी हुई थी. मुझे खेल में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. मेरे लिए यह इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, इसलिए मैं बहुत घबराई हुई भी थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन फिर मैं खुल गई और खुद से चीजें देखने लगी. बिग बॉस के बाद मेरी जिंदगी बेहतर हुई है. इस शो ने मुझे बहुत शोहरत दिलाई है और कुल मिलाकर, इसका नतीजा बहुत पॉजिटिव रहा है. अब मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट भी मिलेंगे. मैं टीवी और फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हूं. अगर कोई रियलिटी शो, कोई गाना होगा, तो मैं खुशी-खुशी उसे करने को तैयार हूं."

बिग बॉस 19 से बाहर होने के बाद क्या होगा?

किसी कंटेस्टेंट के एविक्शन की अनाउंसमेंट के बाद असल में क्या होता है, यह समझाते हुए नीलम गिरी ने बताया, "एविक्शन के बाद, हमें अपना सामान इकट्ठा करने, लोगों से मिलने के लिए 15-20 मिनट का समय दिया जाता है, और फिर वे हमें जाने के लिए कहते हैं. फिर हम ऑफिस में जाकर बैठते हैं जहां टीम मिलती है और हमसे बात करती है. एक घंटे में हमारा सामान भी मिल जाता है और हम उसी रात अपने घर के लिए निकल जाते हैं."

नीलम ने यह भी बताया कि वह बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में किसे देखना चाहती हैं. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि शहबाज, अमाल, तान्या, गौरव और कुनिका के जीतने की उम्मीद है. खेल के लिहाज से, फरहाना अच्छा कर रही है, लेकिन वह सेल्फिश है. वह एक कॉन्फिडेंट लड़की है लेकिन कभी-कभी उसकी हरकतें दिल तोड़ने वाली होती हैं, और आप उससे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते."