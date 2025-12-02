विज्ञापन

Bigg Boss 19 Update: इस समय घर में छह कंटेस्टेंट्स बचे हैं. फिनाले से पहले मिड-वीक एविक्शन होगा, जिसमें एक सदस्य बाहर हो जाएगा और टॉप-5 फाइनल की रेस में उतरेंगे.

दो पैसे की औरत...वाली लाइन पर फंसी बिग बॉस-19 की फरहाना, गंदी जुबान पर उठा सवाल तो बोलीं- जो मुझसे भिड़ता है..
बिग बॉस-19 के घरवालों की लगी क्लास
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 के फिनाले से ठीक पहले घर में मीडिया का दौरा हुआ. टॉप-6 कंटेस्टेंट्स से जर्नलिस्ट ने बेबाक और तीखे सवाल किए. इनमें सबसे ज्यादा घिरीं फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल. गौरव खन्ना भी कुछ पर्सनल सवालों पर भावुक हो गए. फरहाना भट्ट से एक जर्नलिस्ट ने पूछा, “आप हर किसी को ‘दो पैसे की औरत' कहती फिरती हैं. आपके लेवल तक पहुंचने के लिए कितने पैसे लगेंगे?” फरहाना ने तपाक से जवाब दिया, “जो मेरे साथ भिड़ता है, मैं उसी के लेवल पर उतर आती हूं.”

तान्या मित्तल को भी मीडिया ने नहीं बख्शा. उनपर झूठी कहानियां गढ़ने और घर की लड़कियों पर भद्दे कमेंट करने के आरोप लगे. सवालों की बौछार से तान्या बाद में रो पड़ीं. प्रणित मोरे से अभिषेक को बाहर करने के फैसले पर सवाल हुए, तो उन्होंने कहा कि शो में हर किसी की प्रायौरिटीज बदलती रहती हैं.

गौरव खन्ना से जब उनकी पत्नी के बच्चे न चाहने वाले बयान पर सवाल हुआ और इसे सहानुभूति बटोरने की चाल बताया गया, तो गौरव की आंखें भर आईं. उन्होंने कहा, “मैं अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं. वो जो कहेंगी, मैं वही करूंगा.”

इस समय घर में छह कंटेस्टेंट्स बचे हैं. फिनाले से पहले मिड-वीक एविक्शन होगा, जिसमें एक सदस्य बाहर हो जाएगा और टॉप-5 फाइनल की रेस में उतरेंगे. ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होना है. इसे लेकर दर्शकों में भी खासी एक्साइटमेंट है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि इतने दिन घर में एक दूसरे से भिड़ने और यहां तक पहुंचने के बाद कौन सा कंटेस्टेंट विनर वाली ट्रॉफी उठाता है.

Bigg Boss 19, Bigg Boss 19 Finale Week, Farhana Bhatt, Tanya Mittal, Gaurav Khanna Emotional
