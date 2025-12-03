विज्ञापन

बिग बॉस ने पूछा कौन बनेगा विनर? किसी ने भी नहीं लिया इस कंटेस्टेंट का नाम

Bigg Boss 19: बिग बॉस अब फिनाले के करीब है इससे पहले बिग बॉस ने एक टास्क करवाया जिसमें घर के सभी सदस्यों ने एक कंटेस्टेंट को विनर के लायक नहीं माना.

Bigg Boss 19 का विनर कौन है?
नई दिल्ली:

बिग बॉस-19 का फिनाले करीब है और बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि विनर कौन है. इससे पहले इसके विनर को लेकर खूब चर्चा चल रही है. कुछ लोगों को गौरव खन्ना विनर लग रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों को प्रणित मोरे और अमाल मलिक में जीत की पोटेंशियल दिख रही है. इसे लेकर बिग बॉस ने भी एक टास्क खेल लिया ताकि सभी को आपस में पता चल जाए कि कौन किसे विनर देखता है. बिग बॉस ने सभी घरवालों को असेंबली रूम में बुलाया और उनसे पूछा कि उनके हिसाब से बिग बॉस-19 का विनर कौन हो सकता है. 

अमाल को नहीं मिला सपोर्ट!

बिग बॉस के इस एपिसोड के वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक इस सवाल पर सभी ने अपने-अपने मन की बात कहीं. फरहाना भट्ट ने तान्या मित्तल का नाम लिया. तान्या ने फराहाना का नाम लिया. गौरव खन्ना ने प्रणित मोरे का नाम लिया. अमाल मलिक ने प्रणित मोरे का नाम लिया और प्रणित मोरे ने गौरव खन्ना का नाम लिया. इस तरह ये टास्क पूरा हुआ और नतीजा ये था कि गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल को एक एक वोट मिला लेकिन प्रणित मोरे को दो वोट मिले और हैरानी इस बात की थी कि किसी ने भी अमाल मलिक का नाम नहीं लिया. 

घरवालों ने वैसे दिया साथ लेकिन टास्क में खेला अपना गेम

घर में बचे ये पांचों कंटेस्टेंट यूं तो अमाल का साथ देते और उन्हें सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं लेकिन टास्क के मामले में अमाल आखिरी दिनों में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं. खैर 7 दिसंबर को फैसला आ ही जाएगा कि जनता ने किसे इस सीजन का विनर चुना है. 

