तलाकशुदा हैं नीलम गिरी, बिग बॉस 19 में बयां किया तलाक का दर्द, बोलीं- उससे शादी करना मेरी गलती थी

बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट नीलम गिरी अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र कम ही करती हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी दोस्त और कंटेस्टेंट तान्या मित्तल से अपने तलाक का जिक्र किया. नीलम गिरी ने तान्या से बातचीत में अपनी जिंदगी के इमोशनल पलों को तब याद किया जब तान्या ने नीलम से उनके दीवाली सेलिब्रेशन के बारे में पूछा और कहा कि वह परिवार के साथ रहती हैं. इस पर नीलम ने अपनी फैमिली के बारे में बताया. लेकिन दोनों की बातचीत शादी पर पहुंची जब तान्या ने उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा.

नीलम ने कहा, उनके रिश्ते में एक भी पल ऐसा नहीं था जब उन्होंने खुशी महसूस की हो. एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी मर्जी से रास्ते अलग हुए. लेकिन यह बहुत दर्दभरा था. नीलम ने कहा, उससे शादी करना मेरी गलती थी और आज भी इसके बारे में सोचना मुझे दुखी कर देता है. वहीं उन्होंने अपने अफसोस भरे फैसले और एक्सपीरिंस से जिंदगी को एक नई राह देने की बात कही.

इससे पहले मालती से बातचीत में नीलम ने अपने परिवार के फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में बात कि जब वह बढ़ी हो रही थीं. नीलम ने अपने पिता की मेहनत के बारे में कहा, मेरे पापा घर चलाने के लिए लकड़ी काटते थे. उन्होंने दो समय की रोटी कमाने के लिए खूब काम किया.

गौरतलब है कि इस हफ्ते नीलम गिरी अन्य तीन कंटेस्टेंट के साथ नॉमिनेट हैं. हालांकि खबरें हैं कि दीवाली वीक होने के चलते इस हफ्ते कोई इविक्शन नहीं होगा, जिसके चलते इस हफ्ते भी नीलम गिरी घर से बेघर होने से बच गई हैं.