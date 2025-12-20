पहले ही दिन में वर्ल्डवाइड 500 करोड़ की कर ली इस फिल्म ने कमाई, भारत में भी धुरंधर को दी कड़ी टक्कर

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर राज देखने को मिल रहा है. 15 दिन में फिल्म का कलेक्शन वर्ल्डवाइड 700 करोड़ तक पहुंच गया है. जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 500 करोड़ तक पहुंचने वाला है. लेकिन अब बॉक्स ऑफिस पर 19 दिसंबर को एक नई फिल्म टक्कर देने के लिए रिलीज हो गई है. इस फिल्म ने जहां पहले दिन दुनियाभर में 500 करोड़ की कमाई हासिल की है तो वहीं भारत में यह आंकड़ा 20 करोड़ तक पहुंचा है. अगर आप सोच रहे हैं कि यह फिल्म कौनसी है तो हम आपको बताते हैं कि यह हॉलीवुड फिल्म अवतार फायर एंड एश है.

जेम्स कैमरून की अवतार फ्रैंचाइज 19 दिसंबर 2025 को वर्ल्डवाइड रिलीज हुई है, जिसने बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, पहले दिन भारत में 20 करोड़ का कलेक्शन किया है. जबकि दुनियाभर में यह आंकड़ा 500 करोड़ रहा है. जबकि धुरंधर ने 22 करोड़ का कलेक्शन 15वें दिन किया है. इसके चलते यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर के शोर में सक्सेसफुल एंट्री करने में सफल रही है.

अवतार फायर एंड़ एश को भारत में इंग्लिश, हिंदी , तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ 6 भाषाओं में रिलीज किया गया है. इंग्लिश में जहां पहले दिन 9 करोड़ का कलेक्शन किया तो वहीं हिंदी में आंकड़ा 5.5 करोड़ रहा है. तेलुगू में यह कलेक्शन 2.85 करोड़, तमिल में 2.6 करोड़, कन्नड़ में 8 लाख और मलयालम में 2 लाख की कमाई फिल्म ने हासिल की है.

गौरतलब है कि अवतार फायर एंड एश ने अवतार द वे ऑफ वॉटर से कम कलेक्शन किया है, जिसने भारत में 40.3 करोड़ की ओपनिंग की थी. यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी. वहीं पहले वीकेंड पर फिल्म ने 128.8 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया था. लेकिन धुरंधर के शोर में अवतार फायर और एश ये आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं यह देखना दिलचस्प होगा.

