धुरंधर की तारीफों के बीच मुकेश खन्ना हुए अक्षय खन्ना से इम्प्रैस, लेकिन रणवीर सिंह को शक्तिमान बनने से किया मना!

टीवी के शक्तिमान यानी एक्टर मुकेश खन्ना अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने रणवीर सिंह की लेटेस्ट हिट स्पाई थ्रिलर धुरंधर की तारीफ की है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ पार की कमाई हासिल कर ली है. वहीं यूट्यूब पर दिए इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने फिल्म को कम्पलीट कमर्शियल और कहा कि यह सभी के लिए है. वीडियो में मुकेश खन्ना ने धुरंधर को रेयर फिल्म बताया जहां सभी एलिमेंट्स को सफाई से दिखाया गया है. मुकेश खन्ना ने कहा, "यह एक परफेक्ट फिल्म है, कमर्शियल फिल्म है और जो आम लोगों को पसंद आएगी. हर डिपार्टमेंट ने अपना बेस्ट काम किया है, चाहे वह एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, एक्शन हो, या राइटिंग हो. सबने अपना बेस्ट दिया है, ताकि आप इस फिल्म को हर तरह से 'धुरंधर' कह सकें."

अक्षय खन्ना के लिए मुकेश खन्ना ने कही ये बात

Veteran actor Mukesh Khanna appreciates Ranveer Singh for his good acting in the Dhurandhar movie but still reiterates that RS is not going to play Shaktimaan. pic.twitter.com/HHt9bfIpTq — Abhishek (@vicharabhio) December 20, 2025

मुकेश खन्ना ने आगे कहा, आप सभी जानते हैं कि जिस एक्टर की उनकी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ हो रही है वो अक्षय खन्ना हैं. वह कुछ फिल्मों में नजर आते हैं. वह पिछले कुछ समय पहले हीरो हुआ करते थे. कुछ फिल्में चली कुछ नहीं. लेकिन उन्होंने सब में अपनी छाप छोड़ी. इस फिल्म में ना सिर्फ उन्होंने अपनी छाप छोड़ी बल्कि सभी कॉम्पिटिशन को खा गए. कुछ फिल्में ही होती हैं, जिसमें हीरो से ज्यादा विलेन की तारीफ होती है. वहीं उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि सालों बाद भी गब्बर की लाइन कितने आदमी थे आज भी सभी को याद है.

शक्तिमान बनने पर मुकेश खन्ना ने कही ये बात

मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह के शक्तिमान बनने पर साफ किया कि उन्हें धुरंधर में एक्टर का काम पसंद आया. उन्होंने कहा, हां मैं उनकी धुरंधर के हीरो के रुप में पसंद आए. आप कहेंगे कि मैं उन्हें शक्तिमान नहीं निभाने दूंगा. मैं उन्हें शक्तिमान के रोल में नहीं चाहता. लेकिन वह एक अच्छे एक्टर हैं. मैं हमेशा यह कहता हूं. आगे वह कहते हैं, "इस फ़िल्म में उनमें बहुत एनर्जी है, और उनकी आंखें उदास हैं क्योंकि यह आदमी भारत से आया है और उसे पाकिस्तान में भेज दिया गया है. वह कैसे इस दुनिया में आता है और एक गैंग मेंबर बन जाता है. धुरंधर का जो रोल उन्हें दिया गया था, उसमें उन्हें धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाना था. मुझे यकीन है कि सीक्वल में, वे उनकी पूरी कहानी को हाइलाइट करेंगे."

आगे उन्होंने कहा, “ मैं कभी शक्तिमान नहीं बन पाता अगर डायरेक्टर और राइटर्स ने मुझे ऐसा विजन या स्क्रिप्ट नहीं दी होती. मैं भी यही सोचता हूं. मेरे दिमाग में कॉस्टयूम मेरे साथ है. मैने शक्तिमान में अच्छा किया क्योंकि यह मुझसे आया. एक्टिंग कॉन्फिडेंस है. मैं कैमरा भूल जाता था जब मैं शूटिंग करता था. मैं दोबारा शक्तिमान बनने पर सबसे ज्यादा खुश होऊंगा. मैं वो ड्यूटी निभा रहा हूं, जो 1997 में मैंने शुरू की थी और 2005 तक चली, मुझे लगता है मेरा काम लोगों तक 2027 में भी पहुंचेगा क्योंकि आज की जनरेशन अंधेपन पर चल रही है. उन्हें रुकना होगा और अपनी सांस लेनी होगी.