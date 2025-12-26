दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना की जगह लेगा ये दिग्गज एक्टर? एक्टिंग से फिल्मों और वेब सीरीज में उड़ा चुका है होश

बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म सीरीज दृश्यम का तीसरा पार्ट लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा हुई है. वहीं इसके बाद खबर आई कि एक्टर अक्षय खन्ना, जो दृश्यम 2 में अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीत चुके थे, अब दृश्यम 3 का हिस्सा नहीं होंगे. उन्होंने कथित तौर पर फीस से चलते फिल्म को छोड़ दिया. अब अजय देवगन की इस फिल्म को लेकर नया और बड़ा अपडेट आया है. दृश्यम 3 में ऐसे एक्टर की एंट्री हुई है जो फिल्मों के साथ-साथ वेब सीरीज पर भी परफेक्ट रहा है.

ये भी पढ़ें: TRP this week: क्योंकि सास भी कभी बहू थी की धमक कायम, किस पायदान पर फिसला अनुपमा, जी टीवी के तीन शोज टॉप फाइव में

दृश्यम 3 में कौन एक्टर आएगा नजर

हम बात कर रहे हैं जयदीप अहलावत की. अक्षय खन्ना की जगह जयदीप अहलावत दृश्यम 3 में नजर आएंगे. यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई है. दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना ने आईजी तरुण अहलावत का किरदार निभाया था, जिसने सस्पेंस और थ्रिलर का तड़का लगाया था. लेकिन अब जयदीप अहलावत इस रोल को आगे बढ़ाएंगे. जयदीप हाल ही में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए चर्चा में हैं, खासकर पाताल लोक और महाराज जैसी प्रोजेक्ट्स में.

दृश्यम 3 से क्यों हटे अक्षय खन्ना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 से हटने का फैसला अपनी फीस और क्रिएटिव डिफरेंसेज की वजह से लिया. कहा जा रहा है कि उनकी हालिया फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद उन्होंने अपनी फीस बढ़ाने की मांग की, जो मेकर्स के लिए मुमकिन नहीं हो पाई. दूसरी ओर, जयदीप अहलावत की एंट्री से फैंस में उत्साह और कन्फ्यूजन दोनों है. कुछ लोग अक्षय के फैन हैं और उन्हें मिस करेंगे, जबकि कई जयदीप के नए अंदाज को लेकर एक्साइटेड हैं.

कब रिलीज होगी दृश्यम 3

दृश्यम 3 में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन और राजत कपूर भी मुख्य भूमिकाओं में होंगे. फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी. जयदीप का यह रोल फ्रेंचाइजी को नया मोड़ दे सकता है. क्या उनका स्टाइल अक्षय की जगह ले पाएगा? यह सवाल फैंस के दिमाग में चल रहा है. अब देखना यह है कि यह बदलाव बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाता है.