Rise and Fall: शादीशुदा पवन सिंह को सता रही है गर्लफ्रेंड की याद, कैमरे के सामने कही दिल की बात

Rise and Fall: भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह का जिक्र किया. जानिए कैसे धनेश्री वर्मा संग उनकी नोकझोंक ने शो को बनाया और भी मजेदार.

Rise and Fall: भोजपुरी स्टार पवन सिंह इन दिनों अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में अपनी मस्ती और बिंदास अंदाज़ से जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. शो में उनका हर कंटेस्टेंट से जबरदस्त बॉन्ड देखने को मिल रहा है और सब उनकी इज्जत भी करते हैं. शो में वो कभी सिंगिंग से धमाल मचाते हैं, तो कभी कंटेस्टेंट्स संग मस्ती-मजाक करके सबका दिल जीत लेते हैं. खास बात ये है कि उनकी पर्सनालिटी और बिंदास बातें सभी को इतनी पसंद आ रही हैं कि हर कोई उन्हें शो का एंटरटेनमेंट पैकेज कहने लगा है. लेकिन इसी मस्ती-मजाक के बीच जब पवन सिंह ने अपनी पर्सनल लाइफ और एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र छेड़ा तो ऑडियंस भी चौंक उठी और माहौल और ज्यादा मजेदार हो गया.

आई एक्स गर्लफ्रेंड की याद

हाल ही के एपिसोड में पवन सिंह ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह का नाम लेकर सभी को चौंका दिया. दरअसल, पवन शो में धनश्री वर्मा से बातें करते हुए उनकी आवाज और खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे. तभी उन्होंने मजाक में कह डाला कि उनकी आवाज उन्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद दिलाती है. बस फिर क्या था, शो का माहौल और भी दिलचस्प हो गया.

धनश्री ने दिया करारा जवाब

शुरुआत में तो धनश्री ने इस मजाक को हल्के-फुल्के अंदाज में लिया, लेकिन बाद में उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें पवन सिंह का फ्लर्टिंग वाला अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता. यहां तक कि उन्होंने अरबाज पटेल से कहा कि वो पवन से थोड़ी दूरी बनाएंगी. हालांकि, बाद में दोनों के बीच बॉन्डिंग देखते ही बनती है, जिससे लगता है कि धनश्री भी अपने बयान से पलट चुकी हैं.

शो में बढ़ रहा है ट्विस्ट

अब देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह और धनश्री का ये बॉन्ड शो में आगे क्या नया रंग दिखाता है. एक तरफ पवन अपनी पुरानी यादों में खोए रहते हैं तो दूसरी तरफ धनश्री के साथ उनकी केमिस्ट्री शो की टीआरपी बढ़ा रही है. फैंस तो बस यही सोच रहे हैं कि 'क्या पवन सिंह की लाइफ में फिर से प्यार की एंट्री होगी'?

