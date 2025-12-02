बिग बॉस फिनाले से 5 दिन पहले एविक्ट हुआ ये कंटेस्टेंट, अब इन पांच में होगी जोरदार टक्कर

बिग बॉस 19 के आखिरी चरण में शो ने एक और बड़ा झटका दे दिया है. फिनाले से कुछ दिन पहले ही घर से एक कंटेस्टेंट की मिड-वीक विदाई हो चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टॉप 6 में शामिल मालती चाहर को शो छोड़ना पड़ा है. शुरुआत से ही माना जा रहा था कि मालती खतरे के घेरे में हैं, और अब वोटिंग के आधार पर उनकी यात्रा खत्म हो गई. फिनाले केवल पांच दिन दूर है और ऐसे वक्त पर किसी भी सदस्य का बाहर होना दर्शकों के लिए हैरान करने वाला है. BBTak की रिपोर्ट में बताया गया था कि अमल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, गौरव खन्ना और मालती चाहर में से किसी एक को घर छोड़ना पड़ेगा. अंत में कम वोट मिलने के कारण मालती शो से बेघर हो गईं.

हाल ही में अशनूर और शाहबाज हुए थे घर से बेघर

हाल ही हुए डबल एलिमिनेशन- अशनूर कौर और शहबाज बदेशा के बाद अब मालती के बाहर होने से टॉप 6 की लिस्ट घटकर टॉप 5 बनने वाली है. घर के बचे सदस्य अब फिनाले में पहुंचने के लिए हर रणनीति अपनाते दिखाई दे रहे हैं. सोमवार को जारी किए गए प्रोमो से भी अंदाजा लग गया था कि मालती की विदाई तय है. ग्रैंड फिनाले डेट अनाउंसमेंट वाले इस प्रोमो में सलमान खान के साथ केवल प्रणित, गौरव, अमाल, तान्या और फरहाना दिखाई दिए थे, जबकि मालती नजर नहीं आईं. प्रोमो देख फैंस ने उसी वक्त अनुमान लगा लिया था कि अंतिम एविक्शन में मालती का नाम होगा.

सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी रैंकिंग में भी 1 दिसंबर की रिपोर्ट में मालती आखिरी पायदान पर थीं. बता दें, मालती चाहर ने शो में वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री की थी, लेकिन फिनाले से ठीक पहले उनकी बिग बॉस सफर को विराम लग गया.