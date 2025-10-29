माही विज ने तलाक की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, कहा— “झूठी खबरें फैलाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई”

टीवी के मशहूर कपल माही विज (Mahhi Vij) और जय भानुशाली (Jay Bhanushali) इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि शादी के 15 साल बाद दोनों अलग होने जा रहे हैं. हालांकि, अब माही विज ने इन अफवाहों पर खुलकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और ऐसे दावों को "बेबुनियाद" और "फेक न्यूज़" बताया है.



माही विज का सख्त रिएक्शन



सोशल मीडिया पर कई इंस्टाग्राम पेजों ने दावा किया कि माही विज और जय भानुशाली का इस साल जुलाई में सेपरेशन हो गया था. जब इनमें से एक पेज ने इस खबर को शेयर किया, तो माही ने सीधे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखा — "झूठी खबरें पोस्ट न करें. मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगी."



हाल ही में जय ने अपनी बेटी तारा के साथ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में तारा "मेरी पैंट में गिलहरी हैं" गाने पर डांस करती नज़र आ रही हैं. बाद में, जय भी उनके साथ शामिल हो गए और मज़ेदार लाइन "उस लड़की की पैंट में सचमुच गिलहरी हैं" पर लिप-सिंक करते हुए नज़र आए. जय ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, "जब पापा अपनी बेटी के साथ अकेले हों, तो ऐसा होना ही है." माही ने इस पोस्ट पर कमेंट में लिखा, "तारा सबसे प्यारी है."



तलाक की बातों पर खुलकर सामने आई माही विज



जुलाई 2025 में मेल फेमिनिस्ट पॉडकास्ट (Male Feminist Podcast) में बातचीत के दौरान माही ने इस पूरे मुद्दे पर खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा कि वे "जियो और जीने दो" (Live and Let Live) की सोच में विश्वास रखती हैं और चाहती हैं कि लोग दूसरों की निजी जिंदगी में दखल देना बंद करें.



माही ने कहा, “अगर ऐसा है भी, तो मैं आपको क्यों बताऊँ? क्या आप मेरे चाचा हैं? क्या आप मेरे वकील की फीस देंगे? लोग किसी के तलाक या अलगाव को इतना तूल क्यों देते हैं?” उन्होंने आगे कहा कि लोग अक्सर बिना सच्चाई जाने ही किसी को दोषी ठहराने लगते हैं.







