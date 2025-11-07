विज्ञापन

जय भानुशाली से तलाक की अफवाहों के बीच माही विज का टीवी पर कमबैक, बोलीं- मुझे जरूरत के समय काम मिला...

एक्टर और पति जय भानुशाली से तलाक की अफवाहों के बीच माही विज नौ साल बाद टीवी पर कमबैक कर रहीं हैं.

Read Time: 3 mins
Share
जय भानुशाली से तलाक की अफवाहों के बीच माही विज का टीवी पर कमबैक, बोलीं- मुझे जरूरत के समय काम मिला...
नौ साल बाद टीवी पर कमबैक कर रहीं माही विज
नई दिल्ली:

टीवी इंडस्ट्री में लंबे समय तक गुम होने के बाद किसी अभिनेता की वापसी हमेशा ही चर्चा में रहती है. ऐसा ही एक नाम है माही विज का. नौ साल के गैप के बाद माही टीवी की दुनिया में लौट रही हैं, और उनके फैंस के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं है. उन्होंने अपने व्लॉग में यह घोषणा की कि वह कलर्स टीवी के नए शो 'सहर होने को है' की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं. माही विज ने व्लॉग में सेट की कुछ झलकियां शेयर करते हुए बताया, ''यह पहला दिन है और मैं फिर से शूटिंग शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हूं. मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे जरूरत के समय काम मिला. मैं सेट पर वापस जाना चाहती थी. इंतजार खत्म हुआ, आपकी नकुशा वापस आ गई है.''

माही ने इस दौरान यह भी बताया कि उनका नया किरदार एक टीनएजर की मां का है और इसके लिए उन्होंने पहले मना किया था. उन्होंने कहा, ''शुरू में इस रोल को करने में हिचक थी, क्योंकि मैं खुद इस किरदार को निभाने के लिए तैयार नहीं थी. जब मुझे यह शो पहले मिला था, तो मैंने मना कर दिया था. मैं इंस्टाग्राम से अच्छी कमाई कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं एक्टिंग की दुनिया में लौटना चाहती थी.''

Latest and Breaking News on NDTV

तलाक की खबरों के बीच माही का यह प्रोफेशनल कमबैक और भी महत्वपूर्ण हो गया है. पिछले हफ्ते मीडिया में उनके और जय भानुशाली के बीच तलाक की अफवाहें वायरल हुई थीं. कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि माही ने जय से गुजारा भत्ते के तौर पर 5 करोड़ रुपए की मांग की है. इन खबरों का खंडन करते हुए माही ने अपने व्लॉग में कहा, ''मैं पढ़ रही हूं कि मेरे तलाक के कागजों पर साइन हो गए हैं. प्लीज मुझे वो कागज दिखाइए. जब तक हम कुछ न कहें, किसी को भी हमारी निजी जिंदगी में दखल देने का हक नहीं है.''

माही ने अपने व्लॉग में यह भी बताया कि घर में उनकी मां बीमार हैं और तीन बच्चे हैं. उनकी बेटी खुशी ने अफवाहों के बारे में पढ़कर उनसे सवाल भी किया. माही ने फैंस और मीडिया से अपील की कि उनके निजी जीवन में दखल न दें और उनके परिवार के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए.

माही और जय की शादी 2011 में हुई थी. 2017 में उन्होंने दो फॉस्टर बच्चों, खुशी और राजवीर की जिम्मेदारी ली, और 2019 में उनकी बेटी तारा का जन्म हुआ. अब, माही नए शो में पार्थ समथान और ऋषिका राठौर के साथ स्क्रीन साझा करेंगी, और दर्शकों को एक नई कहानी के साथ उनका अभिनय देखने को मिलेगा.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sehar Hone Ko Hai, Jay Bhanushali, Mahhi Vij, Jay Bhanushali News, Jay Bhanushali Divorce
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com