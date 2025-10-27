विज्ञापन

जय भानुशाली और माही विज ले रहे हैं तलाक? टूटेगा 14 साल का रिश्ता, किसे मिलेगी बच्चों की कस्टडी?

जय और माही की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. साल 2010 में दोनों ने शादी की थी.

अलग हो रहे जय और माही ?
नई दिल्ली:

टीवी इंडस्ट्री के मशहूर कपल जय भानुशाली और माही विज की शादीशुदा जिंदगी में दरार की खबरें सामने आ रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने 14 साल के शादीशुदा रिश्ते को खत्म करने का फैसला लिया है और तलाक के लिए अर्जी दाखिल की है. हालांकि इस मामले पर जय और माही ने अभी तक कोई ऑफीशियल स्टेटमेंट नहीं दी है. सोर्सेज के मुताबिक जय और माही लंबे समय से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुईं. जब रिश्ता संभल नहीं सका, तो दोनों ने अलग होने का फैसला लिया. 

चर्चा है कि वे अपनी बेटी की कस्टडी को शेयर करने पर सहमत हो सकते हैं. इसके अलावा उनके दो गोद लिए हुए बच्चे भी हैं जिनसे दोनों बेहद प्यार करते हैं.

दोस्ती से शुरू हुआ था सफर

जय और माही की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. साल 2010 में दोनों ने शादी की थी. 2012 में उन्होंने रियलिटी शो नच बलिए में हिस्सा लिया और उसे जीता भी. शादी के नौ साल बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ, जबकि इससे पहले उन्होंने दो बच्चों को गोद लिया था.

सोशल मीडिया पर दूरी

पिछले कुछ समय से जय और माही को न तो पब्लिक इवेंट्स में एक साथ देखा गया है और न ही वे सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं. इससे पहले तलाक की अफवाहों पर माही ने मजाकिया अंदाज में कहा था, “मुझे क्यों बताना चाहिए? क्या आप मेरे रिश्तेदार हैं?”

