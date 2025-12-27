विज्ञापन

एक नहीं सलमान खान की हैं दो मम्मियां, दोनों के हैं लाड़ले, एक साथ फिल्म में भी कर चुके हैं काम

सलमान खान आज 27 दिसंबर को 60 साल के हो गए हैं. बॉलीवुड के इस मेगास्टार ने तीन दशकों से ज़्यादा समय तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया है.

सलमान खान की हैं दो मम्मियां
सलमान खान आज 27 दिसंबर को 60 साल के हो गए हैं. बॉलीवुड के इस मेगास्टार ने तीन दशकों से ज़्यादा समय तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया है. अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस लॉयल फैनबेस और ऑफ-स्क्रीन दरियादिली के लिए जाने जाने वाले सलमान की आज भी बड़ी फैन फॉलोइंग है. उनका स्टारडम अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन सलमान खान का परिवार हमेशा से उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है. आज उनके जन्मदिन पर हम बताते हैं उनके परिवार के बारे में...

सलमान खान का जन्म मशहूर स्क्रीनराइटर सलीम खान और सलमा खान (जन्म सुशीला चरक) के घर हुआ था. सलीम खान हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित नामों में से एक हैं और उन्होंने शोले और जंजीर जैसी क्लासिक फिल्में दी हैं. उन्होंने 1964 में सलमा से शादी की. इस कपल के चार बच्चे हैं – सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और अलवीरा खान. उन्होंने अर्पिता खान को गोद भी लिया है. सालों बाद, सलीम खान ने 1981 में मशहूर डांसर-एक्ट्रेस हेलेन से शादी की. सलीम ने अपनी ज़िंदगी के इस दौर के बारे में खुलकर बात की है, इसे एक इमोशनल हादसा बताया. उन्होंने राज़ रखने के बजाय ईमानदारी को चुना और अपने परिवार को सब कुछ बताया. सलमान की दूसरी मां हेलेन उनके साथ फिल्म हम दिल दे चुके सनम में नजर आई थीं.

सलमान खान और उनके भाई-बहन

सलमान खान अभी भी अविवाहित हैं और अक्सर अपने पूरे परिवार के लिए सपोर्ट का पिलर माने जाते हैं. अपने भाई-बहनों के साथ उनका रिश्ता जगजाहिर है और गैलेक्सी अपार्टमेंट और पनवेल फार्महाउस में फैमिली गैदरिंग होती रहती हैं. अरबाज खान की शादी पहले मलाइका अरोड़ा से हुई थी और दोनों का एक बेटा है, अरहान खान. तलाक के बाद अरबाज को फिर से प्यार मिला और उन्होंने 2023 में शूरा खान से शादी कर ली. इस साल अक्टूबर में इस कपल ने अपनी बेटी सिपारा खान का स्वागत किया. सोहेल खान ने सीमा सचदेवा से शादी की और उनके दो बेटे हैं, निर्वाण और योहान. शादी के 24 साल बाद, यह कपल 2022 में अलग हो गया. वे अभी भी अपने बच्चों की को-पेरेंटिंग करते हैं. अल्विरा खान की शादी एक्टर-प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री से हुई है. उनकी बेटी, अलिज़ेह अग्निहोत्री ने 2023 में फर्रे से बॉलीवुड में कदम रखा. अर्पिता खान की शादी एक्टर आयुष शर्मा से हुई है, जो लवयात्री, अंतिम: द फाइनल ट्रुथ और रुस्लान जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. इस कपल के दो बच्चे हैं, अहिल और आयत. अर्पिता अक्सर ऑनलाइन फैमिली मोमेंट्स शेयर करती हैं.

सलमान खान का वर्कफ्रंट

सलमान खान आखिरी बार पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 को होस्ट करते हुए दिखे थे. यह सीजन 7 दिसंबर को खत्म हुआ, जिसमें गौरव खन्ना विनर बने. इसके बाद, सुपरस्टार चित्रांगदा सिंह के साथ बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे.

